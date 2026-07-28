Panameños en Ucrania: Panamá pagará el retorno de ciudadanos que soliciten salir de la guerra

Panamá/El Gobierno panameño asumirá el costo del traslado de vuelta al país de cualquier ciudadano que solicite salir de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania, anunció el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara-Mann.

La medida se anuncia mientras el Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones relacionadas con panameños que presuntamente se encuentran en la zona de guerra y cuyos familiares los han reportado como desaparecidos o han perdido comunicación con ellos.

El canciller dio la orden de que a cualquiera que se acercara y pidiera su traslado a Panamá se le sufragara, sin ningún tipo de contemplación, que se pagara el traslado de vuelta a Panamá. Pero, como digo, es difícil en una situación de guerra”.

Hasta el momento, según Guevara-Mann, ningún ciudadano ha solicitado formalmente este apoyo para regresar. La ubicación y condición de los panameños también han sido difíciles de establecer debido a la situación bélica y a las circunstancias irregulares en las que algunos habrían sido incorporados a las fuerzas armadas.

“Están en realidad secuestrados”

El viceministro calificó la situación como difícil y penosa. Aseguró que algunos panameños habrían aceptado propuestas que no correspondían con las condiciones que encontraron al llegar a la zona de conflicto.

Es una situación muy difícil y muy penosa, porque estos individuos, da pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las fuerzas armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”.

No obstante, los representantes de los gobiernos consultados por Panamá han negado que los ciudadanos estén secuestrados o que hayan sido engañados durante el proceso de reclutamiento.

Guevara-Mann explicó que estas personas tomaron la decisión de viajar y firmar contratos de manera individual, una circunstancia que limita las posibilidades de intervención del Gobierno panameño.

“Así es que el Gobierno de Panamá hace lo que puede, pero hay que tomar en cuenta que esta es una decisión personal de cada individuo. Muchas veces hay una tendencia a negar esa presencia o esa situación por la irregularidad del proceso. Entonces eso todo lo complica más”.

Cancillería mantiene gestiones diplomáticas

Las misiones diplomáticas panameñas han solicitado información a los gobiernos de los países donde están acreditadas. La Cancillería también ha citado, en más de una ocasión, a sus representantes diplomáticos en Panamá.

El acercamiento es permanente, permanente. Nuestras misiones diplomáticas hacen ese acercamiento, han solicitado a los gobiernos donde están acreditadas, que provean la información y, además de eso, se ha citado a sus representantes diplomáticos en Panamá, a que vayan a la Cancillería y se los ha vuelto a citar”.

Guevara-Mann reiteró que Panamá no participa en conflictos armados y pidió a la población no aceptar contratos ni ofertas que impliquen incorporarse como voluntarios a fuerzas militares extranjeras.

“Panamá no participa en ningún conflicto bélico y no debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo, porque al final lo pone en riesgo y afecta, atenta contra su propia seguridad personal”.

El viceministro insistió en que la capacidad de asistencia aumenta cuando el Gobierno recibe información o una solicitud directa del ciudadano o de sus familiares.

Una vez más, el llamado a la población es: no se metan en eso, porque no trae buenos resultados para nadie. El Gobierno Nacional hace lo que puede y tan pronto tiene conocimiento. El Gobierno Nacional trata de ayudar en la medida de lo posible”.

Cuatro investigaciones abiertas

Además de las gestiones diplomáticas, la Procuraduría General de la Nación mantiene cuatro investigaciones relacionadas con ciudadanos panameños presuntamente vinculados al conflicto.

Los expedientes surgieron después de que familiares reportaran la desaparición o la falta de comunicación con sus parientes. Las investigaciones buscan determinar dónde se encuentran, si continúan con vida y cuál es su condición en Rusia o Ucrania.

Con información de Meredith Serracín.