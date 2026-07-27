Panameños en Ucrania | Embajada defiende a quienes luchan contra Rusia: 'No son mercenarios'

El comunicado, dividido en cuatro puntos, aborda el estatus legal de los voluntarios, las prácticas de reclutamiento ruso, la advertencia penal para quienes se unan a las fuerzas de ocupación y el respaldo de Panamá a la soberanía ucraniana ante la ONU.

La Embajada de Ucrania difundió una aclaración oficial en respuesta a lo que calificó como "una serie de publicaciones falsas y manipuladoras" sobre la participación de ciudadanos de Panamá en las hostilidades en territorio ucraniano. Según el documento, el objetivo es "restablecer una visión objetiva de la situación y proteger a la opinión pública frente a operaciones de información hostiles".

1. Voluntarios panameños no son mercenarios, afirma Ucrania

El comunicado sostiene que Ucrania es parte de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, y que cumple plenamente con sus disposiciones. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución de Ucrania y los artículos 260 y 447 de su Código Penal, la creación de formaciones armadas ilegales y el mercenarismo están estrictamente prohibidos.

La Embajada afirma que la categoría jurídica de "mercenarios" no puede aplicarse a los voluntarios extranjeros, y que los ciudadanos panameños que participan en la defensa frente a la agresión rusa forman parte oficialmente del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de la Guardia Nacional, con base en la Ley "Sobre el deber militar y el servicio militar".}

Según el texto, su remuneración se establece al mismo nivel que la de los militares ucranianos, y de conformidad con el artículo 43 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, estas personas tienen estatuto legítimo de combatientes, con seguro, equipamiento y protección jurídica del Estado, incluida la institución del Ombudsman Militar de Ucrania.

La Embajada calificó de "desinformación deliberada" cualquier acusación de mercenarismo dirigida a los panameños que, según señala, defienden "sobre una base legal" la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

2. Rusia recluta a extranjeros vulnerables como "infantería desechable", según el comunicado

En contraste, la Embajada acusa a la Federación de Rusia de llevar a cabo "prácticas criminales de mercenarismo", incluso a través de empresas militares privadas, y una política sistemática de "reclutamiento depredador". Citando la Resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2026 (2026/2641(RSP)), el documento señala que Rusia habría ampliado el reclutamiento coercitivo y fraudulento de ciudadanos extranjeros social y económicamente vulnerables, procedentes de países de América Latina, África y Asia, mediante engaños, falsas ofertas de empleo civil y esquemas de subvenciones educativas.

El comunicado añade que, tras "pérdidas sin precedentes de más de 1,4 millones de personas", el mando militar ruso emplearía a reclutas extranjeros como "infantería desechable" en operaciones de alto riesgo, con una esperanza de vida en el campo de batalla que, según estimaciones de organismos de inteligencia citadas en el texto, oscilaría entre 20 y 30 minutos.

Según la Embajada, quienes se incorporan a las fuerzas de ocupación rusas mediante estos esquemas clandestinos son mercenarios ilegales en el sentido del artículo 47 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, o bien víctimas de trata de personas.

3. Advertencia penal para quienes se unan a Rusia y rutas humanitarias

El documento advierte que la participación en la agresión armada contra Ucrania como integrante de las fuerzas de ocupación rusas conlleva responsabilidad penal por crímenes de guerra y por participación en formaciones ilegales, tanto según la legislación ucraniana como el Código Penal de la República de Panamá.

Te podría interesar: Cancillería tramita repatriación de restos de panameño que murió en la guerra de Rusia y Ucrania

Para los ciudadanos extranjeros que hayan sido "engañados y reclutados" para integrar dichas fuerzas, la Embajada menciona dos proyectos humanitarios estatales del Centro de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra: "I want to live", centro y chatbot oficial para facilitar la rendición voluntaria en cautiverio con garantía de cumplimiento de los Convenios de Ginebra; y "I want to find", servicio para la búsqueda de personas capturadas por las Fuerzas de Defensa de Ucrania, fallecidas o desaparecidas.

Ucrania confirmó su disposición a mantener cooperación con las autoridades panameñas para "poner fin a las actividades de las redes rusas de reclutamiento" en territorio nacional.

4. Ucrania destaca la postura de Panamá en la ONU

Finalmente, la Embajada valoró "altamente" la posición de Panamá en apoyo a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de la soberanía e integridad territorial ucraniana. Destacó particularmente las declaraciones de la delegación panameña en el Consejo de Seguridad de la ONU durante la sesión sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad de Ucrania, celebrada el 23 de septiembre de 2025, en la que Panamá confirmó "la inadmisibilidad del uso de la fuerza", condenó la invasión rusa y subrayó la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas.