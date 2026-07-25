Cancillería tramita repatriación de restos de panameño que murió en la guerra de Rusia y Ucrania

El viceministro Guevara Mann insistió en que la mejor forma de evitar este tipo de situaciones es que los panameños se abstengan de participar en conflictos bélicos en el extranjero.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, confirmó este el fallecimiento de un ciudadano panameño en el conflicto entre Rusia y Ucrania, e informó que el Gobierno adelanta las gestiones para repatriar sus restos.

Guevara Mann calificó el hecho como lamentable y expresó sus condolencias a los familiares del fallecido. Además, reiteró el llamado a los panameños a no involucrarse en conflictos armados en el extranjero.

Nuestra vocación es una vocación de paz, no una vocación de guerra y mucho menos de participar en este tipo de situaciones", Guevara Mann

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Guevara Mann indicó que, aunque algunas personas podrían verse motivadas por una posible compensación económica, este tipo de actividades representan un alto riesgo y pueden terminar en desenlaces fatales.

El viceministro también confirmó que la Cancillería mantiene 17 casos de asistencia o consultas consulares relacionadas con panameños en Rusia, ya sea por solicitudes de familiares o de ciudadanos que han requerido apoyo o información para regresar al país.

Sobre la atención consular, explicó que Panamá cuenta con una red de consulados, aunque reconoció que no existe representación diplomática en todos los lugares donde pueden surgir conflictos armados, lo que dificulta la atención en estas circunstancias.

Añadió que, en escenarios de guerra, establecer contacto con los ciudadanos resulta especialmente complejo, por lo que en ocasiones es necesario recurrir a organismos como la Cruz Roja o solicitar la colaboración de países amigos para brindar asistencia.

Insistió en que la mejor forma de evitar este tipo de situaciones es que los panameños se abstengan de participar en conflictos bélicos en el extranjero.

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