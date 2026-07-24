Presentan nuevas denuncias por panameños reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania

Una de las denuncias fue presentada por la madre de Víctor Castillero, quien viajó a territorio ruso en junio pasado y desde entonces permanece desaparecido.

Ciudad de Panamá/Dos nuevas denuncias fueron presentadas este viernes ante el Ministerio Público por casos relacionados con el supuesto reclutamiento de ciudadanos panameños que viajaron a Rusia y posteriormente habrían sido enviados a participar en la guerra contra Ucrania.

Una de las denuncias fue presentada por la madre de Víctor Castillero, quien viajó a territorio ruso en junio pasado y desde entonces permanece desaparecido.

También acudieron al Centro de Recepción de Denuncias la pareja y la hija de Javier Duncan, miembro del SPI, de quien sus familiares no tienen noticias desde hace más de ocho meses.

Ashley Duncan, hija del desaparecido, aseguró que su padre sabía que sería enviado a la guerra, pero habría recibido falsas promesas sobre las condiciones del reclutamiento.

“Iban a quitarles los celulares y se iba a desconectar por dos o cuatro meses, cosa que nunca llegó. Mi papá sabía que iba a la guerra, pero le dieron falsas promesas, al punto de que le ofrecieron un salario de entre $2 mil y $3 mil y nunca llegó un pago”, manifestó.

La última comunicación de la familia con Javier Duncan se produjo en noviembre de 2025.

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En redes sociales continúan circulando anuncios dirigidos a personas interesadas en supuestas oportunidades de empleo en Rusia. Ante esta situación, autoridades del Gobierno advirtieron a la población sobre los riesgos de responder a estas convocatorias.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo que el Gobierno Nacional no mantiene relación con estos programas y pidió a los ciudadanos y familiares mantenerse vigilantes.

“No es un tema con el que el Gobierno nacional tenga algo que ver. Le pido a la población panameña y a los padres de familia que tengan mucho cuidado con estas cosas”, expresó.

Orillac agregó que las autoridades no pueden intervenir en la decisión individual de una persona que voluntariamente decida incorporarse a este tipo de programas.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló que se trata de decisiones personales y desvinculó a las instituciones de seguridad de la participación de sus miembros en estas actividades.

“Creo que eso ya es un tema muy personal y nosotros nos desvinculamos de cualquier hecho como miembros de los estamentos de seguridad”, afirmó.

Las autoridades indicaron que se encuentran analizando la situación, aunque reconocieron que hasta el momento no han sostenido acercamientos con los familiares de los panameños desaparecidos.

Con información de Jorge Quirós