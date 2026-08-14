Mafia Filipina: Ordenan detención provisional para los 10 imputados

El Tribunal de Apelaciones confirmó y ordenó medidas de detención provisional para las 10 personas imputadas dentro de la operación desarrollada contra la denominada “Mafia Filipina”.

Ciudad de Panamá/El Tribunal de Apelaciones confirmó y ordenó medidas de detención provisional para las 10 personas imputadas dentro de la operación desarrollada contra la denominada “Mafia Filipina”, organización que, según las autoridades, operaba principalmente en el corregimiento de Betania.

Durante las audiencias de apelación fueron confirmadas las ocho detenciones provisionales que habían sido impuestas previamente durante la audiencia en la que se legalizaron las aprehensiones y se formularon cargos.

Además, el tribunal revisó las medidas de detención domiciliaria que habían sido otorgadas por un juez de garantías a otros dos imputados.

Estas medidas fueron revocadas y, en su lugar, se acogió la solicitud presentada por la Fiscalía para ordenar la detención provisional de ambos.

Con esta decisión, las 10 personas aprehendidas durante la operación desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Nacional permanecerán bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, el operativo busca desarticular una estructura denominada “Mafia Filipina”, que tendría su centro de operaciones en el área de Santa María, corregimiento de Betania, además de presencia en otros sectores.

Las investigaciones vinculan presuntamente a esta organización con delitos como tráfico nacional e internacional de drogas y varios homicidios.

El Ministerio Público continuará con las diligencias destinadas a establecer la participación de los imputados y determinar el alcance de las actividades atribuidas a esta estructura criminal.

Con información de Meredith Serracín