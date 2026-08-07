Ordenan detención provisional para un hombre por presunto vínculo con la ‘Mafia Filipina’

Al ciudadano se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Ciudad de Panamá/El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenó la detención provisional de un ciudadano presuntamente vinculado a la estructura criminal conocida como “Mafia Filipina” (MF), investigada por su posible relación con diversos hechos delictivos en el país.

La medida cautelar fue decretada este viernes 7 de agosto, durante una audiencia celebrada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. Al ciudadano se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

El juez sustentó su decisión al considerar que la detención provisional es la medida más adecuada, idónea y proporcional frente a la gravedad del delito investigado. Además, tomó en cuenta los elementos de convicción presentados que presuntamente vinculan al imputado con los hechos.

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Durante la audiencia también se valoró la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posible afectación de medios de prueba y el peligro para la comunidad, así como el señalamiento directo realizado por un testigo protegido especial.

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión del sospechoso y posteriormente el fiscal presentó la formulación de imputación.

Al finalizar la audiencia, la defensa anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar. La audiencia para sustentarlo fue programada para el próximo 25 de agosto, a las 11:30 a.m., en la sala N.° 3 del Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Fortuna.

El caso está relacionado con una serie de detenciones realizadas en distintos sectores del corregimiento de Betania contra personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal autodenominada “MF” o “Mafia Filipina”.

Esta organización es investigada por las autoridades por su presunta vinculación con diversos hechos delictivos registrados en el país.