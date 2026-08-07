Mulino y De la Espriella priorizan interconexión eléctrica y combate al crimen organizado

Durante el encuentro se planteó dar prioridad a la interconexión eléctrica ante las necesidades energéticas de Colombia.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvieron este viernes una reunión bilateral centrada en el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países y el reforzamiento de la seguridad contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante el encuentro se planteó dar prioridad a la interconexión eléctrica ante las necesidades energéticas de Colombia. Mulino también expuso la solicitud realizada por Ecuador y destacó la importancia de habilitar el intercambio eléctrico y generar oportunidades de desarrollo para las comunidades involucradas.

La reunión, celebrada en el Centro Cultural de Cali, también abordó el apoyo de la Policía y las fuerzas militares colombianas mediante comisiones que asesoren y capaciten a los estamentos de seguridad panameños.

En el encuentro participó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego. Las autoridades también reafirmaron su respaldo a los organismos de seguridad colombianos en la lucha contra el crimen organizado.

Otros asuntos tratados fueron la conectividad aérea, incluidos los vuelos hacia Montería, Río Hato y el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, así como la próxima reactivación de la Comisión de Buena Vecindad Colombo-Panameña.

Después de la reunión, ambos dirigentes se trasladaron a la Arena USC para participar en la ceremonia de investidura presidencial.