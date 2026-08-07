Kit Connor podría convertirse en el nuevo Cíclope de Marvel para ‘X-Men’

El actor británico conocido por interpretar a Nick Nelson en la serie “Heartstopper”, estaría cerca de dar un importante salto profesional en Hollywood.

El intérprete de 22 años se perfila como el principal candidato para convertirse en el nuevo Cíclope del Universo Cinematográfico de Marvel en la próxima película de “X-Men”.

Según informó Deadline, Connor figura como favorito para interpretar a Scott Summers, uno de los personajes fundamentales de los cómics de Marvel y miembro histórico de los X-Men. Variety también señaló que el actor se encuentra en conversaciones para alcanzar un acuerdo con el estudio, aunque no existe un anuncio oficial sobre su contratación. CNN solicitó comentarios al equipo del intérprete y permanece a la espera de una respuesta.

La posible incorporación de Kit Connor como Cyclops representaría un relevo generacional para un personaje relacionado con James Marsden. El actor estadounidense debutó como Scott Summers en “X-Men”, estrenada en 2000, y compartió pantalla con figuras como Hugh Jackman, Ian McKellen y Patrick Stewart, integrantes de la primera etapa cinematográfica de los mutantes.

Cyclops posee la capacidad de proyectar poderosos rayos de energía a través de sus ojos, habilidad que lo obliga a utilizar dispositivos especiales para controlar sus poderes. Además de su importancia en las historias originales, Scott Summers ha ocupado durante décadas una posición central dentro del equipo de mutantes.

La nueva adaptación estará dirigida por Jake Schreier, responsable de “Thunderbolts”. Por ahora, Marvel mantiene bajo reserva; la película todavía no cuenta con un título oficial ni con una fecha de estreno anunciada. Sin embargo, las informaciones conocidas apuntan hacia la construcción de una generación más joven de personajes para renovar la franquicia.

Ese proceso de selección podría incluir otros nombres. Deadline informó a finales de julio que Samara Weaving estaba negociando su posible incorporación para interpretar a Emma Frost, otro personaje del universo mutante. Su eventual fichaje se sumaría a las señales de que Marvel está preparando una alineación renovada para las próximas historias de “X-Men”.

Te puede interesar: Influencer Perez Hilton continúa hospitalizado tras dramática crisis de salud mental

Te puede interesar: Brad Pitt intensifica la batalla contra Angelina Jolie y le pide registros financieros

Otro elemento importante en esta transición es Sadie Sink. La actriz, reconocida por su interpretación de Max en “Stranger Things”, se incorporó a Marvel mediante “Spider-Man: Brand New Day”, donde asumió el papel de Jean Grey, poderosa mutante con habilidades telequinéticas y una extensa historia dentro de los cómics de X-Men.

La llegada de Jean Grey al entorno cinematográfico de Spider-Man podría funcionar como uno de los primeros vínculos con esta nueva generación. Mientras tanto, Marvel también prepara el regreso de varios intérpretes asociados con las anteriores películas de los mutantes.

En diciembre está previsto el estreno de “Avengers: Doomsday”, producción que reunirá a personajes procedentes de diferentes etapas del universo cinematográfico de Marvel. Los adelantos difundidos hasta ahora han confirmado la presencia de Patrick Stewart nuevamente como Profesor X, Ian McKellen como Magneto y James Marsden retomando precisamente su interpretación de Cíclope.

La participación de Marsden adquiere especial relevancia ante las informaciones sobre Connor, pues permitiría que el veterano Scott Summers reaparezca antes de que Marvel presente eventualmente una versión más joven del personaje. El estudio, sin embargo, no ha detallado cómo se relacionarán ambas generaciones ni cuál será la continuidad definitiva de los nuevos X-Men.

De concretarse las negociaciones, Kit Connor sucedería a James Marsden como Cyclops dentro de la nueva etapa de la franquicia. Su posible fichaje, junto con los movimientos alrededor de Emma Frost y Jean Grey, refuerza las expectativas sobre la estrategia de Marvel para reconstruir a los X-Men y establecer a sus nuevos protagonistas en futuras producciones cinematográficas.