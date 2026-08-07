Russell Crowe sorprende a los 62 años al mostrar sus impresionantes bíceps

El actor neozelandés posó en un gimnasio junto al luchador escocés Drew McIntyre, su compañero en el próximo remake de Highlander, dejando al descubierto sus bíceps durante una sesión de entrenamiento.

Russell Crowe volvió a captar la atención de sus seguidores después de aparecer mostrando su condición física a los 62 años.

Las fotografías fueron compartidas por McIntyre en redes sociales y muestran a Crowe frente a un espejo, levantando uno de sus brazos y marcando la musculatura. El luchador acompañó las imágenes con una referencia inevitable a uno de los personajes más recordados del ganador del Oscar: “Gladiator x Warrior”.

Con barba gris y una apariencia más robusta, el protagonista de Gladiador generó numerosos comentarios por una imagen que recordó a Maximus, el general romano que interpretó en la película dirigida por Ridley Scott en 2000. Actualmente, Crowe forma parte de Highlander, nueva versión de la franquicia cinematográfica protagonizada originalmente por Christopher Lambert y Sean Connery.

Precisamente, Gladiador marcó un punto decisivo en su trayectoria, aunque el actor estuvo cerca de rechazar el proyecto. En una entrevista concedida a Variety en 2020, explicó que acababa de interpretar a Jeffrey Wigand en The Insider y había aumentado considerablemente de peso para aquel personaje.

“Estaba gigantesco. No tenía pelo porque llevaba peluca en esa película, así que me había rapado la cabeza para estar más cómodo y para que las pelucas se pusieran más rápido. No parecía ningún general romano”, recordó.

Las dudas no estaban relacionadas únicamente con su apariencia. Crowe tampoco quedó inicialmente convencido con la historia: “Leí el guion y pensé que no era una película”, afirmó. Sin embargo, saber quién estaría detrás de la dirección terminó cambiando su perspectiva.

“El productor Walter Parkes me dijo: ‘...vas a ser dirigido por Ridley Scott’. Y eso fue suficiente para querer hablar con Ridley”, añadió. La decisión resultó determinante: su interpretación de Maximus le permitió conquistar el Oscar a Mejor Actor en 2001 y consolidar su posición en Hollywood.

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La reciente fotografía con McIntyre no es la primera imagen de gimnasio que coloca a Russell Crowe entre las conversaciones de redes sociales. En julio, el actor publicó una selfie con su hijo Tennyson para celebrar su cumpleaños número 20.

“Hace 20 años hoy, a 7 minutos de las 7 de la mañana, este increíble joven llegó a nuestras vidas. Feliz cumpleaños, Tenny”, escribió junto a varias fotografías.

El parecido entre ambos provocó comentarios como “El hijo se parece más a Russell Crowe que el propio Russell Crowe”, “¡La manzana no cayó lejos del árbol!” y “No hace falta prueba de ADN”.

Crowe es padre de Charles y Tennyson, nacidos durante su matrimonio con Danielle Spencer. La pareja se casó en 2003, se separó en 2012 y formalizó su divorcio seis años después.

La paternidad ha sido un tema recurrente para el intérprete. En 2015 afirmó: “Trato simplemente de decir: ‘Oye, estoy con mis hijos. Que tengas un buen día’. No quiero robarle tiempo a mis hijos”.

Más adelante reconoció las dificultades para equilibrar su profesión y su familia: “Miro atrás y pienso que debería haber dedicado más tiempo [a mis hijos]. Es complicado. Tengo este gran trabajo y toda mi vida laboral transcurre en el exterior… Me preocupa mucho no haber pasado suficiente tiempo con ellos”.

Y resumió su intención hacia el futuro: “No puedo cubrir los huecos que dejé entonces, pero desde luego puedo trabajar para reducir la distancia en el futuro”.