LPF Sporting vs Alianza previa | Los pericos se preparan para encarar a los académicos

El domingo 9 de agosto EN VIVO Sporting SM vs Alianza FC desde las 6:15 pm por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

LPF Sporting vs Alianza previa | Los pericos se preparan para encarar a los académicos / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
07 de agosto 2026 - 15:11

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol sigue su andar en esta jornada 3 el entrenador Jair Palacios busca sacudirse de la derrota en la Copa Centroamericana de Concacaf a mitad de semana ante Saprissa. Esta vez enfrenan al Sporting SM quienes también están en busca de su mejor fútbol.

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