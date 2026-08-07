Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá suma presea plateada en equitación con Victoria Heurtematte

Panamá/La delegación panameña continúa sumando triunfos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En una jornada memorable para el deporte ecuestre nacional, la jinete Victoria Heurtematte, a las riendas de su ejemplar Quick Chick 3, se adjudicó la medalla de plata en la competitiva prueba de Salto Individual.

Con una actuación impecable que combinó precisión, velocidad y una notable complicidad con su binomio, Heurtematte logró subirse al segundo escalón del podio, entregándole a Panamá su séptima presea de plata en la cita regional.

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Además de conquistar el metal plateado en la prueba individual, la atleta panameña firmó un desempeño consistente a lo largo de la competencia, lo que le permitió ubicarse en la sexta posición de la clasificación general (Overall) de la modalidad.

Con este resultado, Panamá reafirma el gran momento de sus atletas en el terreno internacional y sigue dejando huella en el medallero de Santo Domingo 2026.

Información del COP

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