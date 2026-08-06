Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Alyiah Lide De León: así se gestó su jornada de doble oro para Panamá

La doble conquista de Lide aumenta a cinco las medallas de oro obtenidas por la delegación panameña en la cita centroamericana y caribeña.

Panamá/La gimnasia artística panameña vivió una jornada inolvidable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con una actuación brillante, precisa y cargada de elegancia, la atleta panameña Alyiah Lide De León se consagró como una de las grandes figuras de la competición al colgarse su segunda medalla de oro del día, esta vez en la final del aparato de suelo.

El pabellón deportivo fue testigo de una rutina magistral por parte de Lide De León, quien ejecutó sus saltos y acrobacias con una técnica impecable y una expresividad que cautivó tanto a los jueces como al público presente. Su presentación en la prueba de suelo le valió una calificación de 13.000 puntos, nota suficiente para subirse a lo más alto del podio y asegurar el metal dorado para la delegación panameña.

La mexicana Natalia Escalera se quedó con la presea de plata al registrar una puntuación de 12.650 y la guatemalteca Brithany Herrera se llevó el bronce con 11.850 unidades.

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Un doblete dorado memorable

La conquista en el ejercicio de suelo no fue un hecho aislado, sino el broche de oro para una jornada extraordinariamente productiva. Tan solo unos momentos antes de su victoria en el suelo, la gimnasta ya había brillado en la capital dominicana.

En la final individual de la Viga de Equilibrio, una de las pruebas más exigentes y de mayor tensión en la gimnasia artística, Alyiah demostró un temple de acero. Con un control absoluto de los nervios y una estabilidad envidiable sobre el aparato de diez centímetros de ancho, logró una puntuación de 12.950, superando a sus rivales y adjudicándose su primera presea dorada de la fecha.

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Panamá consolida su presencia en el medallero

Con este monumental triunfo en el aparato de suelo, Alyiah Lide De León no solo firmó su doblete personal, sino que impulsó significativamente a su país en la tabla general de posiciones. Esta victoria representó la quinta medalla de oro para Panamá en lo que va de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El desempeño de Lide De León reafirma el crecimiento sostenido y el alto rendimiento de la gimnasia panameña en el ciclo olímpico y regional. Su dedicación y disciplina en los entrenamientos previos se tradujeron en resultados concretos dentro del tapiz internacional, dejando en alto el nombre de su nación y consolidándose como un referente para las futuras generaciones de deportistas.

La delegación panameña celebra este hito histórico mientras continúan las competencias en Santo Domingo 2026, donde el brillo de Alyiah Lide De León quedará grabado como una de las actuaciones más memorables de esta edición caribeña.

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Trayectoria

Alyiah Danais Lide De León es una gimnasta artística panameña que representa a Panamá en competencias internacionales.

Datos generales:

Nació en 2009 en Panamá y comenzó a practicar gimnasia alrededor de los 6 años .

en Panamá y comenzó a practicar gimnasia alrededor de los . Compite en gimnasia artística femenina y ha formado parte de la selección nacional de Panamá.

y ha formado parte de la selección nacional de Panamá. Ha participado en eventos organizados por la International Gymnastics Federation, incluidos el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística de 2023 y varias pruebas de la Copa del Mundo y Challenge Cup.

y varias pruebas de la Copa del Mundo y Challenge Cup. En el ámbito regional ha obtenido resultados destacados en campeonatos panamericanos, sudamericanos y centroamericanos desde categorías juveniles, incluyendo múltiples medallas para Panamá.

Su club es No Limits Gymnastics en la ciudad de Panamá, y entre sus referentes deportivos ha mencionado a Simone Biles.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: