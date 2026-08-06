Condenan a educador por hostigamiento escolar contra cinco estudiantes en Coclé

La investigación se originó por hechos ocurridos en 2019 en un centro educativo del distrito de Penonomé, donde el educador incurrió en conductas constitutivas de hostigamiento escolar.

Coclé/El Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Coclé declaró penalmente responsable a un educador por el delito de hostigamiento en el ámbito escolar, en perjuicio de cinco estudiantes.

Durante el proceso, las partes presentaron las pruebas correspondientes y expusieron sus alegatos finales. La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el 14 de agosto de 2026, a las 4:00 de la tarde.

En la audiencia de individualización de la pena, las fiscales del Ministerio Público solicitaron una condena de cuatro años de prisión.

La misma petición fue presentada por el abogado querellante y defensor público de víctimas del delito, quien pidió al tribunal tomar en cuenta las circunstancias agravantes del caso.

Por su parte, el defensor público solicitó la aplicación de la pena mínima de dos años de prisión.

Tras esta etapa, el tribunal celebró una audiencia de resarcimiento, en la que la parte querellante solicitó una indemnización a favor de las víctimas. La defensa se opuso a la petición.

La investigación se originó por hechos ocurridos en 2019 en un centro educativo del distrito de Penonomé, provincia de Coclé, donde el educador incurrió en conductas constitutivas de hostigamiento escolar contra cinco estudiantes.