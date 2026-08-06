Caso Pandora| Revocan arresto domiciliario al exfuncionario de la DGI Lupo González

El fiscal reveló que actualmente 21 personas permanecen vinculadas a la investigación por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.

Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones revisó las medidas cautelares de siete imputados en el caso Pandora: confirmó la detención provisional de cinco personas y acogió parcialmente las apelaciones presentadas por el Ministerio Público contra dos arrestos domiciliarios.

Como resultado, el tribunal revocó el arresto domiciliario concedido a Lupo González, exanalista de la Dirección General de Ingresos (DGI), con 64 años de edad y ordenó su detención provisional. La otra persona permanecerá en su residencia por razones humanitarias, debido a una cirugía cerebral a la que fue sometida en octubre de 2025.

La decisión fue confirmada por el fiscal primero superior especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, quien explicó que el Ministerio Público había apelado la medida otorgada inicialmente al exfuncionario.

En la tarde del día de hoy, el Tribunal Superior de Apelaciones ha resuelto las apelaciones que fueron presentadas tanto por los defensores técnicos como por el Ministerio Público. En este sentido, el tribunal mantuvo la detención de las cinco personas que apelaron la medida cautelar de detención preventiva que fue ordenada por una juez de garantías y, en su defecto, modifica una de las medidas de arresto domiciliario que el Ministerio Público apela, ordenando la detención provisional”, declaró Márquez.

González figura entre los investigados por la presunta manipulación del sistema tributario e-Tax 2.0, mediante el cual, según la tesis del Ministerio Público, se habrían generado y transferido créditos fiscales de manera irregular de 42 millones de dólares mediante la manipulación del sistema en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El Tribunal de Apelaciones consideró que continúan vigentes los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, entre ellos la posible afectación de los medios de prueba. También permanecen pendientes entrevistas y la incorporación de información bancaria y de personas jurídicas relacionadas con la investigación.

Los magistrados señalaron, además, que el caso representa un riesgo para la comunidad por la afectación ocasionada al Estado panameño mediante el supuesto uso indebido del sistema informático tributario de la DGI.

En esta audiencia se confirmó la detención provisional de otros cinco imputados, que estaban pidiendo cambio de medidas. Se trata de Margie Caballero, Vielka Sáez, Juana Chong, Juan Omar Palacios y Karina Suárez.

Mantienen otro arresto domiciliario

En tanto, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario de Karen Pitty, imputada por razones humanitarias, debido a que fue sometida a una cirugía cerebral en octubre de 2025. Sin embargo, determinó que mantiene una fuerte vinculación con los hechos investigados e instó a que se le coloque un brazalete electrónico.

Con respecto a la otra persona que mantiene arresto domiciliario, mantiene esta medida tomando en consideración que la persona, en el mes de octubre de 2025, fue sometida a una cirugía cerebral y, en ese aspecto humanitario, mantiene la medida de arresto domiciliario”, explicó el fiscal.

Márquez agregó que el tribunal “hizo la salvedad de que esta persona mantiene una vinculación fuerte al proceso y que debe darse el cumplimiento de esta medida, e incluso instó a la aplicación del brazalete electrónico”.

Hay 21 personas imputadas y no hay acuerdo de colaboración.

El fiscal reveló que actualmente 21 personas permanecen vinculadas a la investigación por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.

“Hasta el momento, la Fiscalía no ha ordenado aprehensiones nuevas. La Fiscalía se mantiene llevando a cabo la investigación y, obviamente, en su momento, de ser necesario, allegaremos a otras personas al proceso”, expresó.

Márquez también aclaró que no existen acuerdos de colaboración, aunque una de las personas investigadas ha proporcionado información espontáneamente.

Esta persona ha brindado información de manera espontánea. Obviamente, en su momento su defensa estimará lo pertinente. Para este momento no tenemos ningún acuerdo de colaboración”, manifestó.

El caso Pandora permanece en fase de investigación. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar la participación de los imputados y establecer si existen otras personas relacionadas con el supuesto esquema de manipulación de créditos fiscales.

Con información de Yeny Caballero.