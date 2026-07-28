Fraude millonario a la DGI: E-Tax 2.0, Publicano y Pandora, las tres operaciones detrás de este esquema

La de mayor alcance conocida hasta ahora es Pandora, que investiga un presunto blanqueo de capitales de aproximadamente $40 millones y mantiene a 21 personas vinculadas.

Panamá/No se trata de un solo expediente ni de una operación aislada. El fraude millonario relacionado con la Dirección General de Ingresos (DGI) está dividido en tres investigaciones: E-Tax 2.0, Publicano y Pandora. Las tres tienen un punto en común: la presunta manipulación del sistema tributario para crear créditos fiscales ficticios o eliminar deudas millonarias, mediante actuaciones que involucran a funcionarios y particulares.

¿De qué se trata este entramado, cómo operaba cada grupo y cuántas personas se encuentran detenidas, imputadas o vinculadas? Las investigaciones comenzaron a tomar forma con una denuncia presentada en abril de 2023 y se tradujeron en tres operaciones desarrolladas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La de mayor alcance conocida hasta ahora es Pandora, que investiga un presunto blanqueo de capitales de aproximadamente $40 millones y mantiene a 21 personas vinculadas.

E-Tax 2.0 dejó cuatro funcionarios detenidos por la presunta creación de créditos fiscales ficticios; Publicano alcanzó a seis imputados y produjo dos acuerdos de pena (uno de 48 meses y otro de 60 meses), mientras que Pandora registra 17 imputados: 14 bajo detención provisional y tres con arresto domiciliario. En la etapa de Pandora no existen, hasta el momento, acuerdos de pena ni de colaboración eficaz firmados, aunque algunos investigados estarían entregando información.

Pandora con más imputados

Fue el 8 de julio cuando quedó al descubierto una presunta organización criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada de eliminar cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax de contribuyentes que ya habían pagado sus obligaciones al fisco.

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La operación dejó al descubierto una trama que habría vulnerado los controles del sistema tributario. Las ganancias obtenidas mediante estas maniobras eran presuntamente distribuidas entre los integrantes de la organización investigada.

En total, 21 personas están vinculadas a la investigación por delitos contra la delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales de aproximadamente $40 millones.

Así las cosas, de las 21 personas vinculadas, 17 han sido imputadas: 14 permanecen bajo detención provisional y otras 3 tienen medidas de arresto domiciliario, de acuerdo con los datos del Ministerio Público. No se han registrado acuerdos de pena.

Durante la operación Pandora se ejecutaron 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. En estas diligencias fueron incautados equipos tecnológicos y documentos que, según el Ministerio Público, guardan relación con la investigación.

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MEF separó a 17 funcionarios

A raíz de la investigación de Pandora, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordenó la separación de 17 funcionarios vinculados preliminarmente con el caso y la suspensión inmediata de los expedientes bajo sospecha.

Chapman aseguró que la red de corrupción captó a personal de la institución para burlar los controles del sistema tributario heredado. Para frenar la salida de fondos públicos, la administración congeló preventivamente los trámites relacionados con los créditos fiscales cuestionados.

El ministro también solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría integral que permita identificar de manera independiente las vulnerabilidades y fallas en los procesos de fiscalización.

Como parte de la reestructuración de la cobranza estatal, el Ministerio de Economía y Finanzas prepara una revisión de impuestos como el ITBMS y prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial para reforzar los trámites tributarios y automatizar los controles.

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