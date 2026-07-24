Operación Fusión: declaran culpables a 20 procesados por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas

La lectura de la sentencia fue programada para el viernes 21 de agosto de 2026, a las 9:00 a.m.

Panamá/El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró culpables a 20 personas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas dentro de la causa denominada “Operación Fusión”, vinculada a una presunta organización criminal internacional que enviaba sustancias ilícitas hacia Europa y Estados Unidos.

Además, dos de los acusados fueron declarados culpables por blanqueo de capitales. Otro procesado recibió un fallo de no culpabilidad por el cargo de proporcionar información relacionada con sustancias químicas y precursores.

El tribunal, presidido por la jueza Kathia Rodríguez Alvarado e integrado por los jueces Raúl Vergara, como relator, e Ilka Castillo, tomó la decisión después de evaluar las pruebas presentadas y debatidas durante el juicio.

La lectura de la sentencia fue programada para el viernes 21 de agosto de 2026, a las 9:00 a. m.

Más de 400 pruebas admitidas

Durante el proceso fueron admitidos más de 400 elementos probatorios: 18 pruebas periciales, 101 testimoniales y 303 documentales, aportadas por el Ministerio Público, las defensas y los terceros afectados.

El juicio oral comenzó el 16 de junio de 2025 en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en el edificio 727, antigua sede del Boston School, en Balboa.

En la causa también fueron validados siete acuerdos de pena, mientras que el Ministerio Público retiró la acusación contra otros dos procesados.

Las investigaciones comenzaron el 18 de febrero de 2020 y fue considerada causa compleja.

El proceso fue considerado una causa compleja debido al número de investigados, el volumen de pruebas y el supuesto alcance internacional de la organización.