Operación Fusión: este miércoles se dará a conocer el fallo tras más de un año de juicio

El Tribunal de Juicio definirá este miércoles el sentido del fallo contra los procesados por una presunta red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y otros delitos vinculados a operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá dará a conocer este miércoles 23 de julio, a las 3:00 de la tarde, el sentido del fallo en el proceso conocido como "Operación Fusión", una causa que es considerada como "compleja".

La decisión será emitida por el tribunal integrado por la jueza Kathia Rodríguez Alvarado, quien preside la causa, junto a los jueces Raúl Vergara, en calidad de relator, e Ilka Castillo.

El fallo llega luego de la culminación del juicio oral seguido contra 32 personas naturales y una persona jurídica, acusadas de presuntos delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y revelación de información sobre sustancias químicas y precursores.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público solicitó un veredicto de culpabilidad para todos los acusados, al sostener que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la existencia de una organización criminal con funciones claramente definidas y dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de sus representados, mientras que abogados de terceros afectados pidieron la devolución de los bienes incautados durante la investigación. El proceso judicial inició el 16 de junio de 2025 y, debido a la complejidad del caso, se extendió por más de un año.

Durante el juicio fueron admitidas más de 400 pruebas, entre ellas 18 periciales, 101 testimoniales y 303 documentales, presentadas tanto por la Fiscalía como por las defensas y terceros afectados. Además, el tribunal validó siete acuerdos de pena y el Ministerio Público retiró dos acusaciones durante el desarrollo del proceso.

Una investigación que comenzó en 2020

La denominada Operación Fusión tiene su origen en una investigación iniciada el 18 de febrero de 2020, cuando la Unidad Especializada en Investigaciones Sensitivas (UEIS) recibió información sobre la presunta existencia de una organización criminal integrada por personas de distintas nacionalidades.

Según la investigación, la estructura utilizaba las costas panameñas para recibir cargamentos de droga procedentes de Colombia, que posteriormente eran trasladados en vehículos con compartimientos ocultos hasta zonas cercanas al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Desde allí, presuntamente se coordinaba el envío de las sustancias ilícitas hacia Europa y Estados Unidos mediante empresas de carga y mensajería internacional. Uno de los elementos más relevantes de la investigación fue el supuesto uso de equipajes pertenecientes a pasajeros que desconocían por completo las actividades ilícitas.

De acuerdo con la Fiscalía, colaboradores de empresas que operaban en el aeropuerto habrían reemplazado las etiquetas de maletas legítimas por otras que contenían droga, permitiendo que estas fueran enviadas al extranjero sin el conocimiento de sus propietarios.

Funcionarios y personal aeroportuario entre los investigados

Durante el desarrollo de la operación fueron aprehendidas 27 personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio Público, un cabo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), un capitán del Servicio de Protección Institucional (SPI) y empleados de empresas de seguridad que prestaban servicios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las capturas se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y Coclé, con el apoyo de la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Además, las autoridades decomisaron una veintena de vehículos presuntamente utilizados por la organización.

La investigación comprende nueve eventos relacionados con decomisos de sustancias ilícitas, cuya reconstrucción, según la Fiscalía, requirió la aplicación de diversas técnicas especiales de investigación autorizadas por los Juzgados de Garantías.