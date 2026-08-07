Operación Nodriza: César Caicedo deberá ir a prisión en un mes por decisión del Tribunal

Caicedo mantiene pendiente la orden de ingreso a un penal emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones desde el mes de mayo. Desde entonces ha sido internado en dos hospitales privados y uno público.

El imputado César Caicedo, por delitos relacionados con drogas, deberá ser ingresado a un centro penitenciario dentro de un mes, luego que la jueza de garantías Sandra Castillo así lo decidiera durante una audiencia de revisión de medida cautelar, solicitada por la defensa para pedir su traslado de un hospital privado a otro.

Caicedo, vinculado a una organización presuntamente dedicada al transporte, almacenamiento y tráfico de drogas tras la ejecución de la operación Nodriza, permanece hospitalizado desde el 20 de mayo, después de haber sido operado de apendicitis. Desde entonces, ha estado recluido en tres hospitales distintos.

Caicedo mantiene pendiente la orden de ingreso a un penal emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones desde el mes de mayo.

La Fiscalía Segunda de Drogas, a cargo del fiscal superior William Granados, confirmó que, desde el 20 de mayo hasta el 12 de junio, Caicedo permaneció en un centro médico en Brisas del Golf. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde estuvo hasta el 15 de julio y, luego de esa fecha, retornó al hospital en Brisas del Golf.

Ayer jueves, 6 de agosto, fue internado en un hospital privado ubicado en la vía España, a solicitud de sus abogados, para la práctica de exámenes médicos que, según argumentaron en la audiencia, debían realizarse en un hospital de tercer nivel.

La jueza Castillo accedió a la solicitud, pero condicionó la hospitalización a un mes, tras lo cual deberá ser recluido en un centro penitenciario.

La Fiscalía sustentó que, durante el periodo previo de investigación, en el que se realizaron acciones de seguimiento y vigilancia, al imputado no se le vio ingresando a hospitales sino hasta después de su aprehensión en diciembre del año pasado. Además, señaló que ya ha sido evaluado en ocho ocasiones por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ha determinado que se encuentra en condición estable.

Este dictamen fue tomado en cuenta por los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones para ordenar la medida de detención provisional en un centro penitenciario, una vez fuera dado de alta.