Condenan a expareja de Doris Franco por femicidio: 'Mi hija no va a volver, pero él vivirá el verdadero infierno'

La audiencia para la lectura de la sentencia y la individualización de la pena quedó fijada para el 20 de agosto, a las 8:30 de la mañana.

'Bosco' Barrera, la expareja de la educadora Doris Franco, fue declarado culpable por el delito de femicidio, ocurrido el 26 de abril de 2024 en una residencia ubicada en la barriada La Primavera, en Santiago de Veraguas.

La decisión tomada por el Tribunal de Juicio fue emitida luego de tres días de juicio oral, en el que los jueces analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la acusación particular.

A la salida de la sala de audiencias, familiares y amigos de Doris Franco liberaron globos blancos como símbolo de solidaridad y en representación de la víctima.

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El padre de Doris Franco expresó su satisfacción por el fallo y aseguró que, aunque su hija no regresará, siente que finalmente se hizo justicia.

"He esperado mucho por esta decisión. Todos los días, las noches, las madrugadas, a la hora de comer, cuando quedaba solo me acordaba de ella. Lloraba pidiéndole a su hija que hiciera justicia, que le cayera el peso de la ley", relató.

El padre de la víctima también pidió que la condena sirva como precedente para los hombres que maltratan a las mujeres.

Mi hija no va a volver, pero él va a vivir lo que es el verdadero infierno en una cárcel. Eso es lo que yo deseo", manifestó.

Fiscalía y acusación particular piden 30 años

Una vez conocido el sentido de fallo de culpabilidad, se realizó la audiencia de individualización de la pena, en la que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron 30 años de prisión, la pena máxima contemplada para este delito.

La solicitud se fundamenta en las disposiciones establecidas en la legislación panameña para el delito de femicidio, cuya pena puede alcanzar entre 25 y 30 años de prisión.

La defensa del condenado no ofreció declaraciones a los medios tras conocerse el fallo.

De acuerdo con la representación de la acusación particular, durante la audiencia se expusieron las razones por las que consideran que corresponde aplicar la pena máxima de 30 años.

La sentencia se conocerá el 20 de agosto

Aunque los jueces ya determinaron la culpabilidad del acusado, la pena definitiva todavía no ha sido establecida.

La audiencia para la lectura de la sentencia y la individualización de la pena quedó fijada para el 20 de agosto, a las 8:30 de la mañana.

En esa audiencia, los jueces explicarán las pruebas que fueron valoradas durante el juicio y las circunstancias que tomaron en cuenta para determinar la condena.

La Fiscalía sostuvo que el fallo de responsabilidad está fundamentado en las pruebas practicadas durante el juicio oral.

El femicidio de Doris Franco ocurrió el 26 de abril de 2024, en una residencia de la barriada La Primavera, en Santiago, provincia de Veraguas. Con el fallo de culpabilidad, sus familiares ahora esperan conocer la pena que deberá cumplir el responsable.

Información de Ney Castillo