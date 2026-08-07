Panamá culmina la repatriación de cinco ciudadanos con apoyo de la embajada en Rusia

Los últimos cuatro ciudadanos panameños asistidos por la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia llegarán este viernes al país, con lo que concluye el proceso de repatriación de cinco nacionales que recibieron protección y apoyo consular.