Guillermo García Rivas aseguró que las partidas asignadas a las juntas comunales serán insuficientes para operar con normalidad, aunque respaldó la decisión de la alcaldesa Irma Hernández al considerar que responde a la crisis financiera que enfrenta el Municipio de San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/El representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García Rivas, afirmó que los recortes aplicados a las partidas de funcionamiento de las juntas comunales dificultarán la operación de estas instancias, pero sostuvo que la medida responde a la situación financiera que atraviesa el Municipio de San Miguelito.