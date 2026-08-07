San Miguelito: Representante de José Domingo Espinar pide 'sensatez' ante crisis financiera

Guillermo García Rivas aseguró que las partidas asignadas a las juntas comunales serán insuficientes para operar con normalidad, aunque respaldó la decisión de la alcaldesa Irma Hernández al considerar que responde a la crisis financiera que enfrenta el Municipio de San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/El representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García Rivas, afirmó que los recortes aplicados a las partidas de funcionamiento de las juntas comunales dificultarán la operación de estas instancias, pero defendió la medida sosteniendo que esta responde a la situación financiera que atraviesa el Municipio de San Miguelito.

García Rivas reconoció que la reducción presupuestaria afectará a los nueve corregimientos del distrito, aunque pidió evaluar el contexto económico antes de cuestionar la decisión adoptada por la alcaldesa Irma Hernández.

"Es complicado y muy difícil para todas las juntas comunales poder funcionar con los recortes que se han hecho. Esa es una realidad de a puños; acá no vamos a negarla. También hay una realidad y es las finanzas económicas de la Alcaldía de San Miguelito. Y prueba irrefutable de ello es que el día de ayer se dio una comisión de Hacienda en la cual se están verificando, efectivamente, las finanzas de la Alcaldía y se están buscando alternativas, a partir de reducción de direcciones dentro de la Alcaldía", expresó.

El representante indicó que, hasta el momento, el ajuste no ha implicado despidos de personal en las juntas comunales, a diferencia de la Alcaldía, donde, según dijo, se han desvinculado cerca de 500 funcionarios como parte de las medidas de contención del gasto.

García Rivas señaló que las dificultades financieras obedecen a la disminución de los ingresos municipales, producto de la crisis económica y de la pérdida de la competencia para cobrar la tasa de aseo, un ingreso que representaba una parte importante del presupuesto de funcionamiento.

Explicó que la Alcaldía también enfrenta menores niveles de recaudación, situación que, aseguró, afecta igualmente al Gobierno Central. Aun así, manifestó su expectativa de que, si los ingresos mejoran en los próximos meses, las partidas destinadas a las juntas comunales puedan incrementarse antes de finalizar el año.

Responde a las denuncias anunciadas por Raúl Pineda

Consultado sobre el anuncio del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, quien informó que presentará dos denuncias contra la alcaldesa y solicitará auditorías, García Rivas aseguró que cualquier ciudadano tiene derecho a acudir a las instancias correspondientes.

No obstante, señaló que el Municipio de San Miguelito ya está siendo objeto de auditorías por parte de la Contraloría General de la República y cuestionó que, según él, durante administraciones anteriores no se promovieran acciones similares pese a los problemas financieros que enfrentaba el municipio.

"También le preguntaría al señor Pineda (Raúl) ¿Usted presentó denuncias contra la alcaldía producto de que no se le pagaba el salario oportunamente a los funcionarios, que no se le pagaba la cuota obrero-patronal, que no se le pagaba el descuento que se hacía a bancos, etcétera? Yo tengo una funcionaria a la que asesinaron el año pasado y, producto de que no se pagó la cuota obrero-patronal, los tres hijos en orfandad no tienen pensión de orfandad por esa situación", manifestó.

También recordó que, en gestiones pasadas, las juntas comunales permanecieron hasta ocho meses sin recibir partidas de funcionamiento y aseguró que en ese momento no hubo los mismos cuestionamientos públicos.

"Yo diría: ¿Usted lo denunció? Seguro que no lo denunció, pero ¿qué ocurre? Ahora sí lo denuncia, porque es conveniente. La transparencia y la rendición de cuentas deben operar aquí, ayer, mañana y pasado. Y no importa si me conviene o no, pero es conveniente ahora 'voy a contra Irma porque es una chiquilla'. Ese no es el problema", cuestionó.

"Con 3 mil dólares no se puede operar"

El representante coincidió con algunos de sus colegas en que los montos asignados a ciertos corregimientos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades operativas. "No se puede operar de manera correcta con 3 mil dólares", afirmó, aunque señaló que cada representante deberá decidir cómo administrar sus recursos.

En el caso de José Domingo Espinar, adelantó que hará todo lo posible por evitar la reducción de personal, al considerar que la plantilla actual ya es limitada para atender la demanda del corregimiento. Según explicó, esa junta comunal recibirá 11 mil dólares para gastos de funcionamiento y en planilla se mantiene cercana a los 46 mil dólares mensuales.

García Rivas defendió la fórmula utilizada por la Alcaldía para distribuir los recursos entre los corregimientos, basada en criterios como población, extensión territorial y niveles de pobreza. Recordó que José Domingo Espinar es el corregimiento más poblado de San Miguelito, con aproximadamente 44 mil habitantes, además de contar con una amplia superficie y uno de los índices de pobreza más altos del distrito.

A su juicio, distribuir los recursos de manera igualitaria entre corregimientos con realidades distintas profundizaría las desigualdades. "No se pueden repartir los recursos de la misma forma cuando las condiciones son diferentes", sostuvo.

Mientras continúa el debate entre la Alcaldía y varios representantes de corregimiento, el ajuste presupuestario mantiene divididas las posiciones dentro del Consejo Municipal y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre las finanzas del distrito y la distribución de los recursos públicos.