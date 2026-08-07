Clima en Panamá | Viernes de calor sofocante: prevén sensación térmica elevada en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este viernes 7 de agosto un ambiente caluroso, con sensación térmica elevada y algunos chubascos de corta duración en distintos puntos del país. Además, advirtió que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de riesgo muy alto a extremo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las altas temperaturas y una elevada sensación térmica predominarán este viernes 7 de agosto en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). Aunque se espera un ambiente mayormente cálido, también se registrarán lluvias esporádicas y chubascos aislados en diversos sectores del país.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos nublados con lluvias de intensidad variable, principalmente entre las provincias de Colón y Bocas del Toro. Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán en Costa Abajo de Colón, las zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que en la noche persistirán las lluvias sobre la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas. En el resto de la región predominarán cielos parcialmente nublados.

En el Pacífico, la mañana iniciará con cielos entre parcialmente nublados y nublados. Se esperan lluvias sobre el norte de Coclé, Panamá Este, la cordillera Central y el golfo de Chiriquí.

Durante la tarde podrían registrarse chubascos puntuales y de corta duración en la región metropolitana, especialmente en las zonas costeras, así como en Panamá Oeste, Panamá Este, el occidente de Chiriquí, Darién y la comarca Emberá-Wounaan. Para la noche, la nubosidad disminuirá gradualmente y las lluvias se desplazarán hacia las áreas marítimas.

Temperaturas de hasta 34 °C

El Imhpa informó que las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 32 °C en la vertiente del Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico. En las áreas montañosas y la cordillera Central, los valores oscilarán entre 22 °C y 27 °C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe se pronostican corrientes del oeste y nor-noreste con velocidades de entre 20 y 35 km/h. En el Pacífico occidental predominarán vientos variables durante la mañana y del oeste y sur en horas de la tarde, con velocidades inferiores a los 25 km/h. En el Pacífico central y oriental se esperan vientos del norte y noroeste de entre 25 y 35 km/h.

Condiciones marítimas y radiación UV

Las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales. En el Caribe se prevén olas de entre 1.4 y 1.6 metros de altura con periodos de ocho segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.6 y 1.2 metros, con periodos de 16 a 17 segundos.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo muy alto a extremo (10-11+), por lo que recomendó a la población limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y adoptar medidas de protección.