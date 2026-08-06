Productores de Coclé alertan que la falta de lluvias amenaza la ganadería y los cultivos

Productores de Las Lajas y Natá afirman que la ausencia prolongada de precipitaciones agota el pasto, encarece el alimento para el ganado y obliga a abandonar siembras tradicionales.

Coclé/La ausencia prolongada de lluvias en sectores como Las Lajas, en El Coco de Penonomé, y el distrito de Natá mantiene en situación crítica a los productores agropecuarios de la provincia de Coclé. Sin la caída constante de agua, el pasto verde ha desaparecido de los potreros, limitando las opciones para alimentar al ganado bovino.

Según explica el productor ganadero Miguel Tuñón, la falta de invierno impide contar con el recurso básico para la ganadería. "Mientras que no exista lluvia, ninguna alternativa es posible. Para esta época el pasto no debería ser un problema, porque deberíamos estar en pleno invierno", señaló el productor, destacando que la zona enfrenta una intensa sequía.

Aunque existen opciones como el uso de silo de maíz y caña de maíz, Tuñón advirtió que estos suplementos dependen directamente de cosechas como el maíz y el sorgo. Si no se registran precipitaciones que permitan sembrar estos rubros, las alternativas alimenticias para la actividad ganadera hacia fin de año se agotarán por completo.

Te puede interesar: Accidentes de tránsito aumentan en Coclé: víctimas fatales suben a 24 en 2026

Por su parte, el sector agrícola en Natá también enfrenta pérdidas severas. Sixto Cedeño, productor independiente de cebolla y ají, manifestó que los cambios en los ciclos de lluvia han obligado a los agricultores a abandonar áreas de siembra.

Cedeño explicó que en años anteriores las lluvias permitían cosechar con regularidad hasta meses como septiembre, antes de la época seca. Sin embargo, en el panorama actual "se ha empatado un verano con el otro", provocando la pérdida de cultivos por la falta de agua disponible.

Con información de Nathali Reyes.