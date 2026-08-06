Proponen aumentar penas de cárcel por incumplir medidas de protección a víctimas de violencia

La iniciativa legislativa busca elevar las sanciones de hasta 6 años de prisión para evitar la reincidencia y desenlaces fatales.

Ciudad de Panamá/Un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por el quebrantamiento de medidas de protección fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada Vamos.

La propuesta plantea modificar el Código Penal panameño para corregir las fallas actuales en el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas para salvaguardar a las víctimas de violencia.

De acuerdo con la diputada, en la actualidad existe una brecha crítica entre la emisión de una orden de protección y su aplicación efectiva. Esta situación deja a las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema ante la falta de una certeza de castigo inmediata para los agresores.

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Actualmente, las leyes vigentes contemplan penas de tan solo 6 meses a un año de prisión por violar estas medidas, un rango que permite reemplazar la pena de cárcel por días multa. La iniciativa presentada busca aumentar las sanciones a un período de 1 a 6 años de prisión, lo que eliminaría la posibilidad de conmutar la pena por sanciones económicas.

"Existe una problemática crítica entre la emisión de la orden judicial y su cumplimiento efectivo. Con alarmante frecuencia estas medidas son incumplidas por los destinatarios, lo que deriva en la reincidencia de actos de violencia, hostigamiento sistémico y, en casos extremos, desenlaces fatales que pudieron haberse prevenido", sustentó la diputada Rodríguez durante su intervención en el pleno.

Con este ajuste legal se busca frenar los casos de reincidencia en actos de violencia y garantizar que las personas que incumplan los mandatos judiciales enfrenten sanciones penales efectivas.