Asamblea aplaza hasta el lunes votación de reformas al reglamento interno en medio de cuestionamientos

De aprobarse esta iniciativa, el documento pasaría a manos del presidente de la República, para su debida sanción o veto.

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aplazó hasta el lunes 10 de agosto la votación en tercer debate del proyecto de ley que modifica su reglamento interno, en medio de cuestionamientos por una disposición que permitiría a los diputados gestionar proyectos en sus circuitos electorales.

La votación estaba prevista para este jueves, pero la sesión duró alrededor de una hora y se concentró en el periodo de incidencias y la presentación de iniciativas. Posteriormente, el pleno fue declarado en receso.

Uno de los puntos cuestionados establece entre las funciones de los despachos de los diputados la gestión y fiscalización de proyectos sociales y de infraestructura local.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que esta modificación podría desnaturalizar la labor legislativa y abrir la puerta al regreso de mecanismos similares a las denominadas partidas circuitales.

Al arrogarse el manejo directo de obras de infraestructura vial, agua potable y educación en las comunidades, la Asamblea incurre en una evidente usurpación de funciones que vulnera el principio de separación de poderes y debilita la gobernanza democrática”, manifestó la organización en un comunicado.

Varela distingue entre gestionar y ejecutar

El diputado panameñista José Luis Varela rechazó que la modificación permita a los diputados contratar o ejecutar directamente las obras. A su juicio, gestionar consiste en solicitar respuestas a las autoridades competentes.

No se pueden gestionar contratos, proyectos. Todos los diputados de Vamos revisan sus redes sociales, todos gestionan proyectos para sus comunidades. El diputado que se para en el pleno y dice que no va a gestionar que su comunidad tenga agua, tenga carreteras, recojan la basura y tengan salud, no es un diputado. Eso es aquí y en todas partes del mundo”, expresó Varela.

El diputado sostuvo que debe diferenciarse la gestión comunitaria de la contratación y ejecución de una obra.

“Lo que no podemos decir es que el diputado va a poner la compañía, la va a contratar, la va a hacer. Gestionar es un tema; el otro es ejecutar. Nosotros no podemos ejecutar proyectos. Yo quiero que me demuestren que nosotros hacemos eso. Una cosa es hablar y decir lo que ellos creen o piensan, y otra cosa es realmente mostrar pruebas y evidencias”, manifestó.

Duke advierte sobre una redacción ambigua

El diputado de Vamos Luis Duke respondió que solicitar respuestas para una comunidad no es lo mismo que incorporar en el reglamento la gestión de proyectos y contratos como una función de los diputados.

“Una cosa es gestionar para que las autoridades responsables de dar las respuestas den las respuestas, y otra cosa es estar hablando de que me tienes que dar un puente, que me tienes que dar la construcción de una parada, la construcción de un parque, que me tienes que resolver, que tienen que estar en todos estos temas de los contratos”, declaró Duke.

A su juicio, la redacción aprobada en segundo debate puede permitir que regresen mecanismos de asignación de recursos a los diputados.

“Estas propuestas que se aprobaron abren las puertas a una semántica que puede volver las partidas circuitales, que puede darle plata de nuevo a los diputados para que puedan estar gestionando obras, cuando la Constitución es clara en los diferentes artículos”, expresó.

Duke señaló que la bancada de Vamos analizará el contenido aprobado antes de la sesión del lunes. Entre las opciones se encuentra solicitar que el proyecto regrese a segundo debate para modificar los artículos cuestionados. Si el texto se mantiene, la bancada votaría en contra.

La Fundación Libertad Ciudadana también cuestionó la modificación que equipara la presencia de los diputados en el pleno con las actividades efectuadas en sus circuitos electorales. La organización considera que las reformas representan un “peligroso retroceso institucional”.

Con información de Elizabeth González.