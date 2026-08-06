Mulino viajará el viernes a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella

El mandatario y los ministros que integran la delegación regresarán al país ese mismo día.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino sostendrá este viernes 7 de agosto una reunión bilateral con el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, antes de participar en su toma de posesión en Cali.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordarán asuntos de cooperación bilateral, interconexión eléctrica, seguridad, crimen organizado, relaciones comerciales y diplomáticas, además de una alianza para promover inversiones turísticas.

Mulino viajará en horas de la mañana y será recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. En la recepción participarán autoridades colombianas, entre ellas la canciller saliente, Rosa Villavicencio, y el canciller designado, Omar Bula Escobar.

La agenda del mandatario panameño también incluye una reunión con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy. Este sería el viaje número 28 del mandatario, desde que llegó a la silla presidencial.

Ceremonia será en Cali

La toma de posesión comenzará a las 3:00 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Será la primera ceremonia de investidura presidencial de Colombia celebrada fuera de Bogotá.

Mulino estará acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo.

Según reportes oficiales, entre los asistentes confirmados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras.

Refuerzan la seguridad

Las autoridades colombianas establecieron 21 puestos de control que funcionarán durante las 24 horas como parte del dispositivo de seguridad para la ceremonia.

También se aplicarán restricciones a la movilidad de vehículos de carga, mudanzas y motocicletas, además de ley seca y prohibiciones sobre el uso de drones, el porte de armas y los sobrevuelos de helicópteros.

Una vez concluido el acto protocolar, Mulino y los ministros que integran la delegación regresarán a Panamá el mismo viernes.