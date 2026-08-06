Madre de joven panameño que viajó a Ucrania pide ayuda para conocer su paradero tras recibir mensaje de su presunta muerte
Michael Alexander Navas, de 31 años, viajó a Ucrania el pasado 6 de mayo tras recibir una supuesta oferta laboral. Su madre asegura que desconocía que había sido vinculado a actividades militares y pide apoyo a las autoridades panameñas para confirmar su situación tras recibir un mensaje en WhatsApp que le informaba sobre la muerte de su hijo.
Colón/Una nueva historia de un joven panameño que viajó a Ucrania tras recibir una supuesta oferta de trabajo volvió a generar preocupación entre familiares que buscan respuestas sobre el destino de sus seres queridos en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.