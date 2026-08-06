El operativo, desarrollado por la Acodeco en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía y la DGI, incluyó la revisión de la calibración de los surtidores, los niveles de agua en los tanques de almacenamiento y la documentación de las estaciones de servicio.

Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía y la Dirección General de Ingresos (DGI), realizó un operativo de inspección en las estaciones de combustible de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de verificar que los surtidores estén correctamente calibrados y que se cumpla con la normativa vigente.