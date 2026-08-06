Alcaldes buscan reactivar reforma a la Ley de Descentralización para agilizar fondos y aumentar recursos

Chiriquí/Alcaldes y representantes de corregimiento esperan que durante 2026 se retome la discusión de las reformas a la Ley de Descentralización, suspendidas en segundo debate, para agilizar la transferencia de fondos y solicitar mayores recursos para los gobiernos locales.

El planteamiento fue abordado durante una reunión entre autoridades municipales, representantes de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), la directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización y funcionarios del Gobierno.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí, sostuvo que la legislación requiere una actualización al aproximarse a sus diez años de vigencia sin modificaciones.

Estamos a punto de cumplir 10 años de que se creó la ley y la ley se mantiene igual. Creemos que es momento de realizar una modificación oportuna y, vuelvo y repito, buscando agilizar los procesos, garantizar la transparencia y, sobre todo, la seguridad y confianza de los ciudadanos”, manifestó Batista.

Entre los asuntos discutidos figuran la agilización de los procedimientos para transferir y utilizar los fondos, los controles de transparencia y las competencias de los municipios en materia de ordenamiento territorial.

Nadine González, presidenta de la Amupa, señaló que existe el compromiso de retomar rápidamente la discusión de la reforma que quedó suspendida en segundo debate.

La promesa fue iniciar rápidamente a ver esa Ley de Descentralización que quedó en segundo debate de forma suspendida, en donde buscamos que los recursos actuales sean usados de buena forma, de forma transparente, aumentar la confianza del ciudadano, pero también pedirle al Gobierno Central mayores recursos para las juntas comunales y las alcaldías”, expresó González.

Los gobiernos locales consideran que los cambios permitirían reducir el tiempo requerido para desarrollar obras comunitarias. Sin embargo, en las declaraciones no se precisó cuándo se retomaría el segundo debate, qué proyecto será discutido ni cuánto dinero adicional solicitarán para municipios y juntas comunales.

Con información de Demetrio Ábrego.