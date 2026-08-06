Consejo Municipal de Colón citará a diputados de la provincia para abordar inseguridad y desempleo

El Consejo Municipal de Colón convocará a los cinco diputados de la provincia para discutir la inseguridad, el desempleo y la falta de reactivación económica. Entre los temas que buscarán impulsar figura la revisión de la Ley de la Zona Libre de Colón para incrementar los recursos destinados al municipio.

Colón/El Consejo Municipal de Colón acordó convocar a los cinco diputados de la provincia a una reunión para analizar la situación que enfrenta el distrito en materia de seguridad ciudadana, desempleo y reactivación económica, especialmente en el casco urbano.

La iniciativa, respaldada por el alcalde Diógenes Galván y los representantes de corregimiento, busca coordinar acciones entre las autoridades locales, la Asamblea Nacional y la Gobernación de Colón para atender las principales preocupaciones de la población.

Uno de los puntos centrales del encuentro será la revisión del marco legal que regula la Zona Libre de Colón. Los ediles consideran necesario modificar la legislación para que el municipio reciba una mayor participación de los recursos generados por el principal emporio comercial del país.

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Durante el anuncio, se cuestionó que la Zona Libre administre un presupuesto cercano a los 50 millones de dólares, mientras que el municipio recibe alrededor de 360 mil dólares, una cifra que, según las autoridades locales, representa menos del 1% de esos recursos.

Los representantes sostienen que Colón debería recibir una participación mucho mayor, argumentando que la actividad económica de la Zona Libre se desarrolla dentro del distrito y ocupa una importante extensión de terreno que podría generar otros ingresos municipales.

Asimismo, recordaron que en años anteriores existían aportes que beneficiaban a las juntas comunales, recursos que actualmente ya no se entregan, por lo que consideran necesario revisar la legislación vigente. Los concejales también plantearán a los diputados la necesidad de evaluar el pago de impuestos por parte de empresas con operaciones en la provincia, con el objetivo de que esos recursos se traduzcan en mayores beneficios para el municipio y sus habitantes.

Con información de Néstor Delgado