Contenido Exclusivo: Crisis silenciosa de la salud bucal

Ciudad de Panamá, Panamá/Una caries puede parecer un problema pequeño, pero cuando no se atiende a tiempo puede convertirse en una infección, una extracción o una deuda de cientos y miles de dólares. Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar llegar a este punto sigue siendo la prevención. El reto ahora es que esa prevención vaya acompañada de un acceso oportuno a los tratamientos especializados que miles de panameños esperan.

"Yo no sabía qué hacer, me agarraba la cara, entraba en desesperación", expresó Glaimar Amaya, paciente de odontología en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, mientras asistía a su tercera cita de endodoncia.

Como ella, hay cientos de pacientes en todo el país esperando atención especializada mientras el dolor avanza. Aunque la atención odontológica existe en el sistema público, acceder a tratamientos complejos sigue siendo una carrera de obstáculos. Y lo que se pudo evitar a tiempo termina costando el doble.

“Yo tenía muchas ganas de llorar porque el dolor se me iba hasta el oído. Yo no quería perder mi diente porque me iba a quedar un espacio muy feo entre los dientes. Yo le dije al doctor que yo no podía pagar ese tratamiento, que estaba entre 400 a 600 dólares”, lamenta Glaimar. Afortunadamente, ella encontró un centro de salud donde sí realizan este tratamiento. Y allí pagó alrededor de 100 dólares, pero reconoce que, si no hubieran contado con el especialista, no sabe cómo habría conseguido el dinero para hacerlo en la privada.

El doctor Juan Francisco Ledezma es periodoncista y experto en salud pública; dice que en este centro de salud son afortunados porque el equipo de odontología cuenta con una especialista en endodoncia, otra doctora que realiza extracciones de terceras molares, periodoncia, odontología en general y una odontóloga a la que le gusta ver niños. Pero no todos los centros del Ministerio de Salud cuentan con este personal.

Ese es precisamente uno de los mayores problemas. Ante la falta de acceso oportuno a tratamientos especializados, muchos pacientes retrasan la atención hasta que el dolor es insoportable.

El doctor Ledezma advierte que toda encía que sangra es porque está enferma. "Eso no es que se golpeó, está enferma y tiene que ir al dentista". Lo que muchas veces no sucede porque los panameños llegan a la consulta cuando ya no aguantan el dolor.

Los servicios odontológicos que ofrecen los centros de salud son: limpiezas, restauraciones, extracciones sencillas y educación preventiva.

"En el policentro de Juan Díaz y en el de Parque Lefevre realizan cirugías de terceros molares", señaló Arturo Domínguez, jefe de salud bucal en la región metropolitana de salud. Explica que cuando el paciente va a un centro de salud que no cuenta con estos especialistas, se refiere a otro centro que sí lo tenga.

Es precisamente en estos centros donde las agendas suelen saturarse; los pacientes aseguran que tienen que esperar varios meses para conseguir un cupo.

En la Caja de Seguro Social solo se cuenta con 61 especialistas, entre ellos endodoncistas, periodoncistas y cirujanos orales, para 66 instalaciones con servicios de odontología.

Nilza Caballero dirige los programas de odontología de la Caja de Seguro Social y aseguró que, para reducir la cantidad de días de espera, están fortaleciendo la formación de nuevos especialistas mediante sus programas de residencia. Mencionó que actualmente cuentan con 5 endodoncistas a nivel nacional; la mayoría está en el área metropolitana y algunos en el interior. Mientras que los maxilofaciales están dentro de los hospitales. Son conscientes de que para una cirugía maxilofacial la cita puede demorar hasta 120 días, aproximadamente, porque es la que mayor demanda de pacientes requiere. "La buena noticia es que se están formando y muy pronto estarán en nuestras instalaciones", recalcó.

El último Estudio Nacional sobre Salud Bucal se realizó en 2008 y reveló que nueve de cada 10 panameños tenían caries. Casi dos décadas después, la Caja de Seguro Social realizará un nuevo diagnóstico conocido como Disabu para conocer la situación actual y orientar futuras políticas públicas.

Esta es información útil que usted necesita saber. Durante la elaboración de este reportaje, visitamos la Clínica de Odontología de la Universidad de Panamá, donde realizan todo tipo de procedimientos odontológicos, desde endodoncias, profilaxis, cirugía de muelas, y lo más importante, hay atención odontopediátrica de calidad y a bajos costos.

Luis Vega, vicedecano de la Facultad de Odontología, mencionó que realizan tratamientos de ortodoncia, prótesis dentales, implantes y procedimientos más sencillos. La mayoría son realizados por los estudiantes con la supervisión de sus docentes.

Para ingresar al área donde se realizan estos procedimientos, tuvimos que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Con cerca de 70 cubículos, esta clínica tiene capacidad para atender alrededor de 600 pacientes cada semana.

"La odontología bien hecha tiene un costo clínico alto por los insumos y la tecnología ha ido aumentando los costos. Sin embargo, los tratamientos que ofrecemos tienen precios más atractivos en comparación al mercado de la odontología privada", aseguró.

Las extracciones sencillas están en 10 dólares, las restauraciones en 20 dólares y las terceras molares de 25 a 90 dólares.

Ahora bien, una endodoncia en una clínica privada cuesta 500 dólares o más, mientras que en el Ministerio de Salud está alrededor de 100 dólares. El tratamiento periodontal completo en la privada oscila entre mil y 3 mil dólares. El Minsa la realiza entre 60 y 120 dólares.

El nuevo policentro de San Isidro en San Miguelito tiene horario extendido; allí hay servicio de odontología en dos turnos. Desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y luego de 3:00 p.m. a 11:00 pm. "La idea es que cuando salgas del trabajo puedas venir a atenderte", menciona Erica Díaz, coordinadora de Salud Bucal de San Miguelito, quien además agregó que el de Amelia Denis también tiene odontología hasta las 11 de la noche.

Yellisa Chacón aprovechó la salida de sus hijos de la escuela y los llevó cerca de las cuatro de la tarde para una evaluación dental. Asegura que en el centro de San Isidro le sale más económico y no está lleno por las tardes. "En la privada una calza cuesta 50 dólares y aquí solo 10 dólares".

Esa diferencia asegura que representa un alivio para muchas familias que no siempre cuentan con el dinero para pagar un tratamiento dental. Y que por eso muchas personas dejan la salud bucal para última opción.

La boca no está aislada del resto del cuerpo. Una caries sin tratar puede terminar en una infección. Y una infección bucal puede afectar mucho más que los dientes. La OMS señala que las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con otras enfermedades no transmisibles y destaca la necesidad de integrar la salud bucal en la atención sanitaria general. Por ello, la odontóloga Dira Aparicio advierte que una mala higiene dental puede hacernos desde perder piezas dentales hasta tener una complicación con nuestra salud general. Puede provocar problemas del corazón, porque las bacterias pasan por el torrente sanguíneo, se depositan en diferentes órganos. Además, en el caso de algunos diabéticos, a pesar de que están en su tratamiento por el azúcar, no tienen respuesta positiva, probablemente porque tienen algún foco de infección en la cavidad bucal.

Aunque la prevención ha permitido que más panameños conserven sus dientes, la verdadera deuda sigue siendo el acceso a tratamientos especializados. Para cientos de pacientes, una endodoncia, una cirugía o una prótesis siguen siendo servicios fuera de su alcance. El resultado es una crisis silenciosa: personas que conviven con el dolor, pierden piezas dentales o se endeudan para poder sonreír. Porque la salud bucal no debería depender del bolsillo, sino de un sistema capaz de atender antes de que el problema sea irreversible.

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