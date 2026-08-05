Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Nathalee Aranda da un salto de bronce para el Team Panamá

Panamá/La delegación panameña sumó una nueva alegría en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La atleta Nathalee Aranda firmó una destacada actuación en la prueba de salto largo, adjudicándose la medalla de bronce tras registrar un impresionante salto válido de 6.47 metros.

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En una jornada de alta exigencia y competencia codo a codo entre las mejores exponentes de la región, Aranda demostró su potencia y temple en la pista para asegurar un lugar entre las tres mejores del certamen continental. Su marca de 6.47 metros le valió para meterse de lleno en el podio y regalarle a Panamá un motivo más de orgullo en estas justas regionales.

Con este metal de bronce, la atleta revalida el excelente momento del atletismo panameño y suma una presea fundamental para la delegación en el medallero de Santo Domingo 2026.

Información del COP

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