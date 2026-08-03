Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Gianna Woodruff alcanza la final de 400 m vallas femeninos por Panamá

El 'team' panameño se pone en la carrera por una medalla en el atletismo de Santo Domingo 2026.

Panamá/La panameña Gianna Woodruff dominó el primer heat de las semifinales en los 400 metros con vallas femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esto le aseguró su pase a la final de la prueba.

Woodruff cronometró un tiempo de 54.76 segundos, una marca que no solo le otorgó el boleto directo a la gran final, sino que la posicionó como la líder absoluta del sumario general entre las nueve competidoras de la jornada que se desarrolló en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

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La panameña impuso su ritmo desde los primeros metros, marcando distancia frente a la costarricense Daniela Rojas, quien ocupó el segundo lugar con un registro de 55.15 segundos, y la puertorriqueña Grace Claxton, tercera en la meta con un tiempo de 55.79 segundos.

La final de los 400 metros con vallas femeninos disputará las medallas este martes 4 de agosto a partir de las 6:00 p.m., donde Woodruff parte como la rival a vencer en la pista caribeña.

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