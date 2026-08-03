Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá clasificó a las semifinales en fútbol masculino

Los dirigidos por César Aguilar cerraron la fase de grupos con contundencia gracias a un gol tempranero de Carlos Sinisterra y un doblete de Rubén Collymore en el cierre del partido.

Panamá/La selección Sub-21 de Panamá cumplió con la tarea que tenía pendiente. Los dirigidos por César Aguilar vencieron 3-0 a Cuba este lunes, en el cierre de la fase de grupos del fútbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resultado que le permitió a los canaleros asegurar su boleto a las semifinales del torneo.

Panamá abrió el marcador de manera temprana, apenas al minuto 6, con un tanto de Carlos Sinisterra, quien ya había sido protagonista en la jornada anterior ante Costa Rica. El equipo canalero controló el trámite del encuentro y sentenció el resultado en el tramo final, con un doblete de Rubén Collymore a los minutos 87 y 88, en una definición que reflejó la superioridad mostrada por los panameños en el complemento.

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Los números del partido respaldan el dominio canalero: Panamá finalizó con 21 disparos, de los cuales 10 fueron a puerta (48% de efectividad), además de manejar el 52% de la posesión del balón. Cuba, por su parte, generó 14 remates con apenas 3 dirigidos al arco (21% de precisión). El conjunto panameño también fue más incisivo por las bandas, con 8 tiros de esquina frente a los 5 de su rival, aunque acumuló más faltas (19) que los cubanos, quienes recibieron una tarjeta amarilla y una expulsión por doble amonestación en el compromiso.

Con este triunfo, Panamá cierra la fase de grupos con un balance de una derrota y dos victorias, luego de haber caído 0-1 ante Colombia en el debut y de haber goleado 3-0 a Costa Rica en la segunda jornada. La victoria sobre Cuba resultó clave, ya que ambas selecciones llegaban igualadas en puntos, disputándose de manera directa el segundo boleto del Grupo B a la siguiente ronda, por detrás de Colombia, que ya había asegurado el liderato del sector.

Con el pase a semifinales confirmado, la Sub-21 de Panamá mantiene con vida sus aspiraciones de pelear por una medalla en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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