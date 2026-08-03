MLB noticias| Luis Arráez: Phillies cierran el mercado de fichajes con un refuerzo de lujo

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Estados Unidos/Los Phillies están a todo motor durante la fecha límite de cambios. El club ha adquirido al infielder venezolano Luis Arráez y al lanzador Caleb Kilian desde los Gigantes, junto con el zurdo Brooks Raley desde los rivales Mets.

El equipo de Filadelfia envió al jardinero de liga menor John Spikerman y al diestro Luke Gabryth a los Mets. Además, San Francisco recibió a los prospectos del pitcheo Ramón Márquez y Marty Gair.

Arráez, de 29 años, se integró al club de San Francisco con un contrato de un año y US$12 millones durante la temporada muerta y rápidamente surgió como su jugador de posición más valioso, bateando .324 con OPS de .801, cuatro jonrones y 43 impulsadas a lo largo de 105 encuentros, y a la vez ameritándose la cuarta convocatoria al Juego de Estrellas de su carrera. El virtuoso bateador de contacto ocupa el segundo lugar de las Mayores en promedio, solamente por debajo del cubano Yordan Álvarez de los Astros, y registra la menor tasa de ponches en MLB con un 4.5% en el 2026.

Esa clase de producción se ha convertido en lo normal para el tres veces campeón de bateo, pero Arráez ha logrado combinar su consistente ofensiva con una defensa significativamente mejorada en la segunda base. Anteriormente, se le había considerado una debilidad defensiva en su posición natural, lo que llevó a los Padres a relegarlo a labores de inicialista y bateador designado durante las últimas dos temporadas.

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Arráez recibió ofertas multianuales de otros equipos durante el invierno, pero decidió aceptar el contrato de un año de los Gigantes porque estaban dispuestos a darle la oportunidad de regresar a la segunda base este año. Se enfocó en mejorar su defensa con su entrenador personal Rainer Olmedo en Miami durante el invierno y mantuvo ese trabajo en San Francisco bajo la tutela de Ron Washington, el reconocido gurú del cuadro interior que se unió al cuerpo de coaches de San Francisco este año. Sus esfuerzos han rendido dividendos, debido a que Arráez lleva +10 Outs Por Encima del Promedio en la intermedia, empatado en el noveno mejor puesto para cualquier posición en las Mayores en el 2026.

Luego de que los Rays lo cambiaran a los Mets por el prospecto del pitcheo Keyshawn Askew en diciembre del 2022, Raley continuó el ascenso que había empezado como treintañero en Tampa Bay. Un relevista fiable para los Mets del 2023, Raley tuvo efectividad de 2.80 a lo largo de 66 presentaciones esa campaña y se proyectaba para ofrecerles más de lo mismo en el 2024. Sin embargo, se desgarró el ligamento colateral cubital del codo izquierdo, requiriendo de una cirugía Tommy John.

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En ese momento, parecía una operación que potencialmente pondría fin a la carrera de Raley, quien celebró sus cumpleaños 36 y 37 mientras se recuperaba. Pero al final, logró volver a su nivel, realizando 10 presentaciones en blanco consecutivas tras su regreso el año pasado y terminando con efectividad de 2.45. Raley continuó con dicho éxito en esta temporada.

El arma principal de Raley es un sweeper que lanza desde un ángulo de brazo de tres cuartos, en ocasiones con más de dos pies de quiebre horizontal. Aunque eso hace que Raley sea devastador contra bateadores zurdos, también ha demostrado ser capaz contra los derechos. Raley también depende en gran medida de una recta cortada por encima de las 80 millas por hora y un sinker que alcanza las 90 mph, mientras mezcla un cambio más suave principalmente contra bateadores derechos.

Información de Todd Zolecki (MLB.com)

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