Mariano Rivera disfruta de una jornada de golf en el histórico campo Teeth of the Dog

El panameño, considerado el mejor relevista de la historia, vivió una experiencia única en uno de los destinos golfísticos más emblemáticos del Caribe.

Panamá/El panameño Mariano Rivera, considerado por muchos el mejor relevista de todos los tiempos y único jugador en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown con el 100 % de los votos, disfrutó esta semana de una jornada de golf en Teeth of the Dog, el icónico campo de Casa de Campo Resort & Villas, ubicado en la costa sureste de República Dominicana.

El histórico exlanzador de los New York Yankees, ícono absoluto del béisbol panameño y mundial, recorrió las 18 calles de uno de los trazados más reconocidos del planeta, en una jornada que combinó deporte, descanso y el disfrute de un entorno natural privilegiado frente al mar Caribe. Rivera, quien durante casi dos décadas dominó la novena entrada del Yankee Stadium con su icónica bola de corte (cutter), se mostró como un entusiasta más del golf, disciplina que ha ganado creciente popularidad entre exfiguras del deporte profesional.

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Teeth of the Dog, diseñado originalmente en 1971 por el legendario arquitecto Pete Dye, fue objeto de una renovación reciente supervisada directamente por su familia, con el objetivo de preservar intacta la visión original del campo y mantener su estatus como referencia mundial del golf de links caribeño. El trazado, que serpentea a lo largo de la costa con siete hoyos bordeando directamente el mar, ha sido catalogado en múltiples ocasiones entre los mejores del mundo por publicaciones especializadas como Golf Digest y Golf Magazine.

Para Casa de Campo Resort & Villas, la visita de una figura del calibre de Rivera reafirma el atractivo del complejo como destino golfístico de talla mundial, capaz de atraer tanto a leyendas del deporte como a aficionados de todas las latitudes que buscan vivir la experiencia de jugar sobre uno de los recorridos más exigentes y bellos del Caribe.

Con información de Casa de Campo Resort & Villas.

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Los números que consagraron a Mariano Rivera como el mejor cerrador de la historia.

Pocas trayectorias en el béisbol de Grandes Ligas generan tanto respeto como la de Mariano Rivera, panameño nacido en Ciudad de Panamá el 29 de noviembre de 1969, quien durante casi dos décadas vistió el uniforme de los New York Yankees y se convirtió en sinónimo de dominio absoluto desde el bullpen.

Rivera debutó en las Grandes Ligas el 23 de mayo de 1995 y disputó su último juego el 26 de septiembre de 2013, siempre con la franquicia neoyorquina. En ese lapso construyó un récord de decisiones de 82-60, una efectividad de 2.21, 1,173 ponches y 652 salvamentos, cifra que lo convierte en el líder histórico de la MLB en esa categoría, junto con 952 juegos terminados, otra marca que también le pertenece. Su WHIP de carrera de 1.00 confirma la precisión con la que dominó a los bateadores rivales durante toda su trayectoria.

Más allá de las cifras absolutas, lo que distingue a Rivera es la consistencia: tuvo al menos 20 salvamentos en dieciséis temporadas, más que cualquier otro cerrador en la historia, incluyendo 15 campañas consecutivas con 25 o más rescates. Su ERA+ de 205 —una métrica que ajusta la efectividad según el contexto de cada época y estadio— es la más alta jamás alcanzada por un lanzador en la historia de las Grandes Ligas, un dato que resume por sí solo la magnitud de su dominio.

Si en temporada regular Rivera ya era una fuerza imparable, en la postemporada se transformó en leyenda. A lo largo de 16 series de octubre con los Yankees, participó en 96 juegos, acumuló un récord de 42 salvamentos —la marca más alta de la historia en esa instancia— y lanzó 141 entradas permitiendo apenas 11 carreras limpias, lo que le dejó una efectividad de 0.70, la más baja jamás registrada en playoffs. A eso se suma una racha de 33 y un tercio entradas consecutivas sin permitir carrera en postemporada entre 1998 y 2000, otro de los hitos que consolidaron su fama de intocable en los momentos de mayor presión.

Detrás de ese dominio estuvo un solo lanzamiento: el cutter. En junio de 1997, apenas tres meses después de asumir el rol de cerrador, su recta comenzó a "cortar" de manera natural cerca del plato, sin que hiciera cambios conscientes en su mecánica. Ese movimiento dio origen a una de las bolas más temidas en la historia del béisbol, lanzamiento que utilizó casi de manera exclusiva durante el resto de su carrera pese a que los bateadores sabían que llegaría.

El reconocimiento a su legado no se hizo esperar: 13 veces All-Star —más que cualquier otro relevista en la historia—, cinco campeonatos de Serie Mundial (1996, 1998-2000 y 2009), el premio de MVP de la Serie Mundial de 1999 y el de MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2003. En 2019, Rivera hizo historia al convertirse en el único jugador en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown con el 100 % de los votos, un honor que ningún otro pelotero, panameño o de cualquier nacionalidad, ha logrado antes ni después.