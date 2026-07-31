Panamá vs México| Esta es la alineación del equipo canalero para su debut en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección panameña se estrena frente a un equipo de tradición en el béisbol regional, como el mexicano.

Panamá/Panamá tiene lista su alineación para su partido ante México, en la primera jornada del torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El manager Alberto Macré conformó una alineación titular con peloteros de experiencia como Edgard Muñoz y Luis Castillo, quienes formaron parte de la selección que representó a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol de este año. A ellos se suman jugadores que destacaron en el pasado Campeonato Nacional de Béisbol Mayor como Jhony Santos, Carlos Mosquera y Héctor Rayo.

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Tal y como se había anunciado en días pasados, Harold Araúz será el lanzador abridor para este encuentro. Araúz, quien vistió los colores de Panamá Oeste en el certamen mayor de este año, retorna a la selección panameña tras no ser parte de convocatorias recientes.

A continuación detallamos la novena que presenta Panamá para el encuentro ante los mexicanos.

Historia panameña

Con su presentación en Santo Domingo 2026, Panamá tendrá su décimo quinta participación en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Desde su incursión en los Juegos del año 1930, el elenco panameño ha alcanzado el podio siete ocasiones. En ellas se quedó con la medalla de plata en tres ocasiones y obtuvo cuatro veces la presea de bronce.

Panamá también ha tenido varias participaciones sin medalla, incluyendo 1946, 1950, 1954, 1962, 1970 (como anfitrión), 1974, 1978, 1990, 1993, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2023, según la clasificación final de cada torneo.

Las ediciones en las que la delegación panameña se llevó la presea en la cita caribeña y centroamericana fueron las siguientes:

1930/ Sede: La Habana, Cuba. Medalla: Bronce

La Habana, Cuba. Bronce 1935/ Sede: San Salvador, El Salvador. Medalla: Plata

San Salvador, El Salvador. Plata 1938/ Sede: Ciudad de Panamá, Panamá. Medalla: Plata

Ciudad de Panamá, Panamá. Plata 1959/ Sede: Caracas, Venezuel. Medalla: Bronce

Caracas, Venezuel. Bronce 1966/ Sede: San Juan, Puerto Rico. Medalla: Bronce

San Juan, Puerto Rico. Bronce 1982/ Sede: La Habana, Cuba. Medalla: Bronce

La Habana, Cuba. Bronce 2002/ Sede: San Salvador, El Salvador. Medalla: Plata

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