MLB Pitch, Hit & Run Panamá 2026 arranca con éxito en el estadio Andy Alonso para descubrir a los futuros talentos del béisbol.

Panamá/El estadio Andy Alonso, en la ciudad de Panamá, acogió este miércoles 22 de julio la presentación oficial del programa MLB Pitch, Hit & Run Panamá 2026, una iniciativa impulsada por Major League Baseball (MLB) para descubrir y potenciar el talento de niños y niñas de entre 9 y 12 años a través de competencias que evalúan sus habilidades en lanzamiento, bateo y velocidad.