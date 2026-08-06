Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá cerró la Súper Ronda ante Puerto Rico y pone la mira en la final

El equipo panameño aseguró su pase al partido por la medalla de oro en la jornada anterior.

Panamá/Panamá salió al terreno de juego del Estadio Quisqueya y enfrentó este jueves a Puerto Rico en la última jornada de la Súper Ronda del torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Después de obtener su clasificación a la final del certamen, en el partido de la fecha anterior ante República Dominicana, el equipo panameño buscaba cerrar la fase con un triunfo ante el conjunto puertorriqueño.

Cuatro carreras, en la parte alta del primer episodio, inclinaron la balanza a favor de los boricuas que vencieron a los panameños por marcador de 4 carreras a 1. La única anotación panameña se dio en la misma primera entrada cuando Edgard Muñoz cruzó el 'home plate' tras un elevado de sacrificio de Juan Alonso.

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Pedro González cargó con la derrota después de permitir cinco inatrapables y una carrera tras una faena de tres episodios.

La victoria se la acreditó Anthony Borrero quien no toleró incogibles ni anotaciones en cuatro entradas.

Edgard Muñoz destacó a la ofensiva por Panamá con dos hits en cuatro turnos y una carrera anotada. Abraham Rodríguez y Arod McKenzie pegaron de 2-1 cada uno.

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Por Puerto Rico, Yadiel Rivera de 4-2 y una carrera empujada. Anthony García, Rubén Castro y José Rivera conectaron de 3-1 con una carrera anotada para cada uno.

La selección panameña terminó la Súper Ronda con récord de cuatro victorias y una derrota. Su próximo partido será la final del certamen ante Nicaragua que, más temprano, venció a Cuba por 6 carreras a 5.

El juego por la medalla de oro se disputará el viernes 7 de agosto a las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

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