Selección de Panamá | Federación Panameña de Fútbol confirma gira en Asia

La FPF oficializó la gira asiática de la sele, que debutará ante Nueva Zelanda en Yokohama bajo la dirección de Thomas Christiansen.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó este jueves que la Selección Mayor Masculina volverá a la acción internacional en la próxima Fecha FIFA de octubre, con una exigente gira por Japón en la que disputará un cuadrangular internacional bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen.

Con este anuncio, queda oficializada la participación de la sele en el torneo asiático, luego de que en los últimos días trascendiera la información a través del anuncio hecho por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin que la Federación Panameña de Fútbol se hubiera pronunciado hasta ahora.

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Debut ante Nueva Zelanda en Yokohama

Los canaleros debutarán el jueves 1 de octubre enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa. En la otra semifinal del cuadrangular se medirán las selecciones de Japón, como anfitriona, y Ecuador.

Posteriormente, el lunes 5 de octubre, los ganadores de ambas semifinales disputarán la gran final del torneo, mientras que los equipos derrotados jugarán por el tercer lugar. Ambos encuentros se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.

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De cara a la Liga de Naciones de Concacaf

Estos partidos servirán como preparación para Panamá de cara a los compromisos de noviembre, cuando la selección dispute los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con rival aún por definir.

El cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen aprovechará esta ventana internacional para seguir consolidando el grupo de jugadores tras la participación de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el marco del proceso de crecimiento que atraviesa la Selección Nacional.

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Calendario de partidos

Jueves 1 de octubre de 2026

Panamá vs. Nueva Zelanda

Japón vs. Ecuador

Estadio Internacional de Yokohama, Kanagawa, Japón

Lunes 5 de octubre de 2026

Final

Partido por el tercer lugar

Estadio Nacional, Tokio, Japón

Con información de FPF.

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