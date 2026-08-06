Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Chamar Chambers pone a Panamá en la final de los 800 metros

Panamá/El atleta panameño Chamar Chambers aseguró su clasificación a la final de los 800 metros planos tras finalizar en la segunda posición del segundo heat clasificatorio con un tiempo de 1:47.25 minutos, resultado que le permitió avanzar con la segunda mejor marca del sumario general en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El oriundo de la provincia de Colón únicamente fue superado en su serie por el dominicano Ferdy Agramonte, quien registró un tiempo de 1:47.03 minutos.

La disputa por las medallas en esta prueba se llevará a cabo el viernes 7 de agosto a las 4:35 p.m., donde Chambers buscará subir al podio y darle una nueva alegría al deporte panameño.

Información del COP

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