Alyiah Lide De León conquista 2 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La gimnasta panameña destacó en la final de viga de equilibrio y suelo, sumando la quinta medalla de oro para el Team Panamá en Santo Domingo 2026.

Panamá/Panamá volvió a subir a lo más alto del podio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Alyiah Lide De León, quien se proclamó campeona en la final individual de viga de equilibrio y en el aparato de Suelo con una puntuación de 12.950 y 13.000 respectivamente, la gimnasta le entregó al país su cuarta y quinta medalla de oro en la justa regional.

Dos finales dominadas por Panamá

Lide De León se impuso con una ventaja de 0.300 puntos sobre la mexicana Natalia Isabel Escalera Cárdenas, quien se quedó con la plata al sumar 12.650 unidades. El bronce fue para la guatemalteca Brithany Nicole Herrera Polanco, con 11.850 puntos.

Completaron la final la dominicana Demi Ryan Dash Espinosa (11.650), la costarricense Samantha Marín López (11.050), la mexicana Paulina Guerra Valdez (10.600), la también costarricense Marina Guevara Cornejo (10.550) y la jamaiquina Jahzara Danelle Swaby Ranger (10.500).

Alyiah Danais Lide De León volvió a hacer historia para el Team Panamá al conquistar la medalla de oro en la final individual de suelo, dentro de la gimnasia artística de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La panameña registró un puntaje total de 13.000, con una nota de 5.0 en dificultad y 8.000 en ejecución, sin penalizaciones.

La quinta de oro para el Team Panamá

Con este resultado, Alyiah Lide De León le entrega al Team Panamá su quinta medalla de oro en la justa regional que se disputa en Santo Domingo, sumando un nuevo capítulo destacado para la gimnasia artística panameña, que días atrás ya había conquistado la plata por equipos en la misma disciplina.

Así luce el medallero de Santo Domingo 2026: México manda, Panamá se instala en el top 15

Con 343 medallas totales, la delegación mexicana domina la tabla general, mientras el Team Panamá suma 16 preseas y se mantiene entre los primeros 15 países

La tabla de medallas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sigue encabezada por México, que se mantiene como amo y señor del evento regional con 150 medallas de oro, 99 de plata y 94 de bronce, para un total de 343 preseas, una cifra que refleja el amplio dominio de la delegación azteca sobre el resto de los países participantes.

Colombia ocupa el segundo lugar del medallero con 75 medallas doradas, 83 de plata y 72 de bronce (230 en total), mientras que Cuba completa el podio general en la tercera posición, con 41 oros, 39 platas y 46 bronces, sumando 126 medallas.

Venezuela se ubica cuarta con 33 oros, 53 platas y 87 bronces (173 en total), seguida por la anfitriona República Dominicana, que marcha quinta con 29 oros, 28 platas y 59 bronces (116 preseas). Cierra el grupo de los seis primeros Puerto Rico, con 28 oros, 29 platas y 42 bronces, para un acumulado de 99 medallas.

Panamá, en el top 15 del medallero

El Team Panamá se mantiene en la casilla 11 de la clasificación general, con 5 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, para un total de 17 preseas. La delegación panameña se ubica por delante de selecciones como Guyana, Aruba y Barbados, y por detrás de Guatemala (15 oros), El Salvador (6 oros), Costa Rica (5 oros) y Trinidad y Tobago (5 oros).

El resto de la tabla

Completan las primeras veinte posiciones Guyana (3-1-2), Aruba (2-2-4), Guadalupe (2-0-3), Barbados (1-5-1), Honduras (1-4-4), Jamaica (1-3-6), Haití (1-1-2), Granada (1-0-1) y Nicaragua (0-2-3). Cierran el medallero, con una sola presea cada uno, selecciones como Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes de EE.UU., Islas Vírgenes Británicas, Belice, Islas Caimán y San Vicente y las Granadinas.