Campeonato Nacional de Automovilismo tendrá una cuarta fecha importante en la lucha por el liderato

Óscar Terán y César Salazar se disputan el liderato del certamen. El primero afina su vehículo, junto a su equipo mecánico, para afrontar ese desafío.

Panamá/El experimentado piloto Óscar Terán, junto a su equipo mecánico, continúa trabajando intensamente con miras a su participación en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo.

A bordo de su Mazda 6, Terán será de la partida en esta jornada, que además compartirá escenario con la última válida del TCR Panamá.

"Por el momento estamos trabajando en el motor para darle un poco más de potencia, ya que el auto es muy pesado y es difícil ser competitivos con tanta diferencia de peso en comparación con otros autos", expresó Terán.

"Pero la idea desde el principio no era exigir tanto el motor, porque habíamos tenido problemas durante años con las plantas motrices. Sin embargo, parece que ese capítulo de daños ya quedó atrás", agregó.

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Con una destacada actuación en las dos últimas carreras, que lo ha colocado entre los punteros del campeonato de la categoría ST3, Terán llegará a esta competencia con importantes mejoras en su Mazda 6, especialmente en el motor, con el objetivo de ganar un poco más de potencia.

El referente del automovilismo panameño manifestó estar satisfecho, hasta el momento, con el trabajo que ha realizado su equipo mecánico para tener el vehículo en óptimas condiciones.

"Solo vamos a hacer algunos ajustes en la computadora para obtener unos cuantos caballos de fuerza más y aprovechar las prácticas para mejorar el agarre y la rotación del auto", aseguró.

"Creo que la dirección en la que estamos trabajando es la correcta. Aún hay muchas cosas que seguimos analizando y que queremos mejorar para tener listo el carro", indicó.

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Al rojo vivo

César Salazar y Óscar Terán llegarán a la penúltima ronda de la temporada separados por apenas doce puntos en el campeonato.

Salazar, llega como líder del certamen con un acumulado de 82 puntos en las primeras tres presentaciones del torneo.

Lo sigue Oscar Terán(70) a solo doce unidades, mientras que Roberto Sandoval completa el terceto de adelante con 54 puntos.

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El vehículo

El equipo mecánico de Terán Racing está encabezado por Alejandro Torres y Lito Davis, quienes han liderado los ajustes y las mejoras técnicas del vehículo de cara a la competencia.

El Mazda 6, identificado por la marca bajo el concepto Zoom-Zoom, llegó a Panamá hace cuatro años, luego de competir en circuitos de Estados Unidos.

El vehículo originalmente contaba con un motor de 2.3 litros, el cual ha sido sometido a diversas modificaciones para adaptarlo a las exigencias del automovilismo nacional.

Con los últimos ajustes en marcha y el respaldo de su equipo técnico, Terán confía en que el Mazda 6 responderá a la altura del desafío.

El piloto panameño buscará convertir esas mejoras mecánicas en velocidad sobre la pista y pelear por los primeros lugares ante un exigente grupo de competidores en una fecha que promete grandes emociones para los aficionados al automovilismo nacional.

Información de Harmodio Arrocha