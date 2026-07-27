Axel Gómez firma una remontada espectacular y finaliza séptimo en el SKUSA Pro Tour

El piloto panameño se sobrepuso a una amplia desventaja para quedar dentro del 'top 10' en la competencia.

Panamá/El piloto panameño Axel Gómez protagonizó una de las actuaciones más destacadas del fin de semana durante una nueva fecha del SKUSA Pro Tour en Estados Unidos, al completar una impresionante remontada desde la posición 33 de la parrilla hasta cruzar la meta en un brillante séptimo lugar.

Tras un inicio complicado que lo obligó a partir desde el fondo del grupo, Gómez demostró su talento, determinación y gran ritmo de carrera, adelantando a 26 competidores con maniobras precisas y una estrategia impecable para colocarse entre los mejores de una de las categorías más competitivas del kartismo internacional.

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La actuación del piloto panameño fue una de las remontadas más llamativas de la jornada, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel frente a los mejores talentos del continente.

Con este resultado, Axel Gómez continúa consolidando su crecimiento deportivo y dejando en alto el nombre de Panamá en el escenario internacional, sumando una actuación que fortalece sus aspiraciones para el resto de la temporada del SKUSA Pro Tour.

“Esta remontada refleja el trabajo, la preparación y el espíritu de lucha del equipo y del piloto. Seguiremos trabajando para pelear por los primeros lugares en las próximas competencias.

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El evento

El SKUSA Pro Tour es uno de los campeonatos nacionales de karting más prestigiosos de Estados Unidos. Lo organiza SuperKarts! USA (SKUSA) y reúne a muchos de los mejores pilotos de Norteamérica, además de competidores internacionales que buscan medirse en un certamen de alto nivel.

Algunas de sus características son:

Formato de campeonato: se disputa en varias fechas a lo largo del año en distintos circuitos de EE. UU. Los pilotos suman puntos en cada ronda para definir a los campeones de cada categoría.

se disputa en varias fechas a lo largo del año en distintos circuitos de EE. UU. Los pilotos suman puntos en cada ronda para definir a los campeones de cada categoría. Categorías: incluye clases para diferentes edades y niveles, como Micro Swift , Mini Swift , KA100 Junior , KA100 Senior , X30 Junior , Pro X30 y Pro Shifter , entre otras.

incluye clases para diferentes edades y niveles, como , , , , , y , entre otras. Nivel de competencia: es considerado un paso importante para pilotos que aspiran a carreras profesionales en automovilismo. Muchos competidores que luego llegan a categorías como la IndyCar, IMSA o NASCAR han pasado por este tipo de campeonatos.

es considerado un paso importante para pilotos que aspiran a carreras profesionales en automovilismo. Muchos competidores que luego llegan a categorías como la IndyCar, IMSA o NASCAR han pasado por este tipo de campeonatos. Relación con el SKUSA SuperNationals: el Pro Tour es el campeonato de temporada, mientras que el SKUSA SuperNationals es una carrera independiente que se celebra cada año en Las Vegas y es una de las pruebas de karting más importantes del mundo.

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