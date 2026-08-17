Meduca mantiene suspensión de clases en Ñö Kribo y reanuda jornada de forma parcial en Bocas del Toro

Meduca reiteró el llamado a los directores y autoridades educativas a evaluar las condiciones de sus respectivas comunidades y adoptar medidas preventivas cuando exista algún riesgo para la integridad de estudiantes y personal educativo.

Bocas del Toro/El Ministerio de Educación (Meduca) mantendrá suspendidas las clases este martes 18 de agosto en los 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe-Buglé, debido a las condiciones climáticas adversas y a la alerta amarilla emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La medida abarca las zonas escolares N.° 1 a la N.° 18 de esta región y responde a factores como los altos oleajes, la saturación de los suelos y las crecidas de ríos y quebradas, que representan un riesgo para la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Meduca informó que se mantiene en coordinación y comunicación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Comarcal, Sinaproc, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de la comarca Ngäbe-Buglé, el Ministerio de Gobierno y otras autoridades competentes.

El objetivo es dar seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con el comportamiento de los ríos, quebradas y demás factores de riesgo.

Bocas del Toro retoma las clases, pero 20 centros seguirán cerrados

En la región educativa de Bocas del Toro, por otra parte, las clases se reanudarán este martes 18 de agosto en la mayoría de los centros educativos. Sin embargo, Meduca mantendrá la suspensión en 20 escuelas debido a los riesgos asociados a las condiciones climáticas.

Los centros educativos que permanecerán sin clases son:

C.E.B.G. Santa Marta Abajo Escuela Santa Marta Arriba Escuela Bilingüe Teobroma Escuela San San Medio Anexa Escuela San San Mona Escuela Finca 54 Escuela Loma Bandera Escuela Deborah Escuela Finca California Escuela Puente Blanco Escuela San San Medio Escuela San San Tigra Escuela San San Escuela San San Drury Escuela Alto Dos Caños Anexa Escuela Quebrada Canela Escuela Santa Clara Escuela Dos Caños Abajo Escuela Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela Escuela Bilingüe Dionisia G. de Ayarza

La decisión se adopta mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas en la provincia, particularmente ante el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Meduca reiteró el llamado a los directores y autoridades educativas a evaluar las condiciones de sus respectivas comunidades y adoptar medidas preventivas cuando exista algún riesgo para la integridad de estudiantes y personal educativo.

Las autoridades continuarán monitoreando la situación y, de ser necesario, podrían adoptar nuevas medidas de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.