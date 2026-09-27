Apede pide revisar reformas al Código Electoral: 'Necesitamos construir un sistema electoral sólido'

Uno de los principales cuestionamientos de la organización está relacionado con la propuesta que limitaría la facultad del Tribunal Electoral para aprobar o modificar disposiciones destinadas a reglamentar situaciones que surjan una vez iniciado el proceso electoral.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió revisar durante el segundo debate las reformas al Código Electoral aprobadas en primer debate por la Asamblea Nacional y advirtió sobre cambios que, a su juicio, pueden afectar la participación ciudadana, la equidad de la contienda y las competencias constitucionales del Tribunal Electoral.

“Necesitamos construir un sistema electoral sólido, no imponer posiciones”, señaló Apede, al considerar que las reglas que regirán las próximas elecciones deben surgir del diálogo y la construcción de consensos.

Uno de los principales cuestionamientos de la organización está relacionado con la propuesta que limitaría la facultad del Tribunal Electoral para aprobar o modificar disposiciones destinadas a reglamentar situaciones que surjan una vez iniciado el proceso electoral.

Apede sostiene que el artículo 143 de la Constitución otorga al Tribunal Electoral la facultad de reglamentar, interpretar y aplicar la ley electoral, por lo que considera que esta competencia debe preservarse.

La asociación también cuestionó el aumento de los límites al financiamiento privado de determinadas candidaturas, que contempla topes de hasta B/.500,000 para candidatos a diputados y alcaldes.

Según Apede, elevar estos límites puede ampliar la ventaja de quienes cuentan con mayores recursos y aumentar el riesgo de que intereses particulares intenten influir en la oferta electoral. En ese sentido, planteó fortalecer la fiscalización, la trazabilidad de los aportes y la rendición de cuentas.

Puedes leer: Cámara de Comercio cuestiona cambios al Código Electoral y pide revisar el proyecto

Cuestionan cambios para independientes

Apede también manifestó su oposición a modificaciones que, según plantea, reducirían las oportunidades de las candidaturas por libre postulación.

La organización sostuvo que durante las últimas reformas electorales se avanzó hacia una mayor apertura para los candidatos independientes y pidió que cualquier cambio en la forma de convertir los votos en curules sea acompañado de criterios claros y públicos sobre su impacto en la representación.

En cuanto a la democracia interna de los partidos políticos, Apede cuestionó la propuesta de elegir sus directivas mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas.

La asociación considera que este mecanismo podría otorgar todos los cargos a la lista ganadora y dejar sin representación a otras corrientes dentro de los colectivos políticos.

También planteó una revisión de la propuesta para escoger a los candidatos al Parlamento Centroamericano mediante listas cerradas de principales y suplentes. Apede considera que los miembros de los partidos deberían poder votar individualmente por quienes aspiran a representarlos.

Te puede interesar: Reformas electorales: estos son los cambios que proponen los diputados, ¿qué buscan para 2029?

Cuestionan fuero penal electoral

Otro de los puntos señalados es la reducción de cuatro a tres años del plazo propuesto para perseguir delitos electorales.

Apede considera que las conductas que puedan afectar la integridad de una elección deben contar con mecanismos efectivos de investigación y sanción.

La organización también reiteró su oposición al fuero penal electoral, al considerar que la participación en una contienda no debe convertirse en un obstáculo para investigar posibles delitos, siempre dentro del debido proceso.

Piden revisar doble postulación

Apede manifestó además su preocupación por la posibilidad de que un candidato pueda aspirar simultáneamente a dos cargos de elección popular y, si resulta electo en ambos, conservar las dos titularidades durante el período constitucional.

Según la asociación, esta posibilidad podría afectar la representación popular y trasladar en la práctica una de las funciones a un suplente que no recibió directamente el mismo respaldo ciudadano.

La organización pidió igualmente transparencia en cualquier modificación de los circuitos electorales y de la fórmula utilizada para adjudicar curules, con explicaciones públicas sobre los criterios utilizados y sus efectos sobre la representación y la proporcionalidad.

Defienden Comisión Nacional de Reformas Electorales

APEDE también planteó preservar y fortalecer la Comisión Nacional de Reformas Electorales como espacio de diálogo entre el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil.

La asociación considera que este mecanismo puede perfeccionarse mediante una participación más amplia y una deliberación más efectiva, sin que sus acuerdos tengan carácter obligatorio ni se afecten las atribuciones constitucionales y legales del Tribunal Electoral y de la Asamblea Nacional.

Como parte de su posición, Apede citó la medición The Global State of Democracy 2026, de IDEA Internacional, que ubica a Panamá en el puesto 79 en Estado de derecho y 68 en Participación.

La asociación sostuvo que fortalecer los espacios de participación, respetar las competencias constitucionales y mantener reglas electorales claras contribuye a generar confianza institucional.

APEDE concluyó que la discusión de las reformas electorales debe centrarse en construir reglas que respondan a los ciudadanos y no a los intereses de quienes actualmente ocupan posiciones de poder.