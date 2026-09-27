XCom Latam 2026 reunirá en Panamá a más de 45 medios y líderes de la comunicación

Representantes de diversos medios de comunicación de Panamá y Latinoamérica se reunirán para analizar el impacto de la inteligencia artificial, la reputación, el liderazgo, las audiencias y los nuevos modelos de comunicación.

Panamá/Más de 45 medios de comunicación, 13 speakers nacionales e internacionales, empresarios, periodistas y ejecutivos de marketing se reunirán el próximo 1 de octubre en el Panama Convention Center para participar en XCom Latam 2026, un encuentro que busca reunir a los principales actores de la industria de la comunicación.

La agenda abordará temas como inteligencia artificial, confianza, liderazgo, transformación de las audiencias, economía de los medios, gestión de crisis y nuevos modelos de negocio.

La jornada parte de un escenario en el que la visibilidad ya no es suficiente para las empresas y profesionales, que buscan construir credibilidad, relaciones e influencia frente a sus audiencias.

“XCom Latam es la llave que conecta directamente con los medios de comunicación. Estamos construyendo una plataforma que integra a una industria que tradicionalmente se relacionaba de manera fragmentada y la coloca en un mismo espacio para generar negocios, alianzas, conocimiento e impacto. Hoy no basta con tener una gran empresa, una buena historia o una gran idea. Las personas correctas necesitan saber que existes”, afirmó Michelle Domínguez, CEO de XCOM LATAM.

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Entre los participantes estará Luz María Doria, vicepresidenta ejecutiva y productora ejecutiva de Despierta América de Univision, quien hablará sobre las barreras que pueden impedir convertir las ideas en acción y la importancia de avanzar pese al miedo.

La inteligencia artificial también tendrá un espacio central. Janine Sikaffy, fundadora de Dvela, abordará el valor de la autoridad humana y las capacidades que pueden diferenciar a las personas en un entorno donde la tecnología está asumiendo cada vez más tareas.

Por su parte, Tania Hyman analizará el papel de la percepción y la imagen y cómo estas influyen en la forma en que las personas, líderes y organizaciones son interpretados por sus audiencias.

Desde la transformación digital, Lina Cáceres, CEO de Latin World Digital, planteará el desafío de pasar de acumular seguidores a construir comunidades que puedan generar influencia, oportunidades y negocios.

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Juan Alberto Álvarez, CEO de Brain PBD, centrará su participación en la capacidad de identificar las señales relevantes en medio de la gran cantidad de datos, conversaciones y contenidos que diariamente compiten por la atención.

La reputación y el manejo de crisis también formarán parte de la agenda. Michael Caballero, CEO de Advisors Panamá, analizará las decisiones que pueden proteger o comprometer la confianza, uno de los principales activos de las organizaciones.

Liderazgo, decisiones e impacto

La agenda internacional contará además con Ronald Day, CEO de Miss Universe, quien abordará la toma de decisiones estratégicas, el liderazgo de equipos y los procesos para convertir una visión en crecimiento.

Patricia Janiot, CEO de Life Memories y una de las figuras reconocidas del periodismo latinoamericano, hablará sobre la diferencia entre alcanzar grandes audiencias y conseguir que una voz genere impacto, transformación y legado.

Su participación también pondrá sobre la mesa el papel de la influencia en una industria en la que cada vez más personas, medios y organizaciones tienen la posibilidad de alcanzar grandes audiencias.

Uno de los momentos centrales de XCom Latam 2026 será el Panel Internacional sobre Economía de los Medios, Contenido, Tecnología y Competitividad Global, moderado por Diana Jallon, corresponsal de noticias en Francia.

En este panel participarán Julián Giraldo, vicepresidente de RCN Internacional; Alexandra Ciniglio, directora de Contenido y Mercadeo de TVN Media; Lorena Sánchez, directora de Televisión Abierta de MEDCOM; y Rafael Mora Saravia, presidente de Revista Summa.

La discusión estará enfocada en el futuro del negocio de los medios, los cambios en los hábitos de consumo, la distribución de contenidos, el impacto de la inteligencia artificial y las oportunidades para mejorar la competitividad de los contenidos latinoamericanos frente al mercado global.

Además de las conferencias y paneles, el encuentro contará con espacios de networking entre medios de comunicación, marcas, empresarios, ejecutivos y profesionales.

La actividad busca generar un espacio de intercambio entre quienes producen contenidos, administran audiencias, construyen reputación y toman decisiones dentro de una industria que atraviesa cambios acelerados por la tecnología y las nuevas formas de consumo de información.