Cámara de Comercio cuestiona cambios al Código Electoral y pide revisar el proyecto

El presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría Pino, expresó preocupación por las modificaciones aprobadas durante el primer debate y pidió que el segundo debate se realice con transparencia y sin prisa.

Ciudad de Panamá, Panamáas ele/El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, manifestó en el Cámara Opina de este domingo 27 de septiembre su preocupación por la forma en que se desarrolló el primer debate del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral. Barría recordó que las reglas electorales no son un asunto exclusivo de los partidos políticos o de la Asamblea Nacional, sino que tienen impacto en todos los panameños.

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De acuerdo con el presidente del gremio, durante una jornada que se extendió hasta entrada la noche, la Comisión de Gobierno aprobó cambios de fondo introducidos sobre la marcha. Entre las modificaciones mencionó un aumento de las firmas requeridas y una reducción del tiempo para la libre postulación, mayores requisitos para formar partidos políticos y cambios relacionados con el financiamiento privado y la posibilidad de conservar dos cargos de elección popular.

Barría también cuestionó el espacio otorgado a la sociedad civil para participar en la discusión. A su juicio, se trató de un tiempo muy breve para un debate de esta importancia. Señaló que las reformas electorales requieren transparencia, participación y una deliberación suficiente, especialmente cuando se modifican propuestas que fueron construidas mediante un proceso amplio de consulta.

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De cara al segundo debate, la Cámara de Comercio pidió revisar y corregir las disposiciones que puedan restringir injustificadamente la participación, reducir la competencia transparente y equitativa o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos. Barría planteó que la discusión se realice sin prisa, a la luz del día y con la participación del Tribunal Electoral, la sociedad civil y los gremios.

El presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que las reformas electorales deben tener como propósito fortalecer, aclarar y mejorar la democracia. Añadió que las reglas deben generar confianza, garantizar la equidad y ampliar la participación ciudadana. "Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar menos", enfatizó Barría.