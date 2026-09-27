¡Don Omar viene a Latinoamérica! Anuncia gira para 2027 y confirma que cerrará en Puerto Rico

La etapa latinoamericana será uno de los últimos grandes tramos de The Last King World Tour , antes del esperado cierre en Puerto Rico.

El anuncio que muchos de sus seguidores esperaban finalmente llegó. Don Omar confirmó que llevará su gira The Last King World Tour a Latinoamérica en 2027 y adelantó que el recorrido culminará en su natal Puerto Rico a finales de ese año.

Durante un livestream realizado este viernes 25 de septiembre, el reguetonero reveló que, después de sus presentaciones en Estados Unidos y Europa, prepara una etapa de conciertos por México, Centroamérica y Sudamérica entre octubre y diciembre de 2027. Las ciudades y fechas específicas todavía no han sido anunciadas.

Pero Don Omar también reveló dónde quiere poner punto final a esta gira mundial: Puerto Rico.

“Yo le prometí a la gente que amo y que quiero muchísimo en mi país, un cierre de temporada histórico y ahí terminaré”, expresó el artista.

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Luego fue aún más directo al hablar de su tierra natal:

“El cierre lo haré con mi gente, en Puerto Rico, y esperando lo mejor de mí una vez más en mi isla, para la gente que me quiere, que me vio crecer y que me vio nacer allá en Puerto Rico, disfrutármelos una vez más”.

El cantante todavía no ha confirmado la fecha ni el recinto donde se realizará ese concierto de cierre.

Un recorrido por su historia musical

Don Omar también explicó que quiere convertir esta gira en un recorrido por las diferentes etapas de su carrera, incluyendo canciones anteriores a “Dale Don Dale” y “Dile”, además de temas de producciones como King of Kings e iDon.

“Trato de hacer un show en el que llevo a mis fanáticos en un viaje por el tiempo”, explicó.

El artista también adelantó que la nueva versión de su espectáculo tendrá aproximadamente dos horas de duración, incorporando canciones que sus seguidores le han pedido volver a escuchar, entre ellas “Vuelve”, “Luna” y “Angelito”.

La etapa latinoamericana será uno de los últimos grandes tramos de The Last King World Tour, antes del esperado cierre en Puerto Rico.